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Во Львовской области судили местного жителя, который проигнорировал повестку — как наказали

13 апреля 2024 00:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области судили местного жителя, который проигнорировал повестку — как наказали
Решение суда. Фото: илсютратвиное: thekievtimes.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Золочевский райсуд Львовской области арестовал на три года лишения свободы 30-летнего жителя Бродов за уклонение от мобилизации. Получив боевую повестку, он не прибыл в призывный пункт для прохождения службы.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Как было установлено, в ноябре прошлого года он прибыл на повестку о вызове в ТЦК СП. Военно-врачебная комиссия признала мужчину годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. Тогда же ему была вручена боевая повестка, согласно которой он должен был явиться на всеобщую мобилизацию.

Однако фигурант без уважительной причины не явился в призывной пункт, чем нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

Вердиктом суда ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

На Львовщине судили местного жителя, который проигнорировал повестку - как наказали
Скриншот сообщения Львовской областной прокуратуры

Напомним, ранее Радеховский райсуд Львовской области признал виновным начальника местного ТЦК СП, мобилизовавшего забронированного работника компании "Галичина", в результате чего его оштрафовали на 17 тысяч гривен.

В то же время Госбюро расследований разоблачило на Львовщине организованную группу, которая, прикрываясь работниками ТЦК СП, обокрала мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу, поместив злоумышленников под стражу.

суд
Львов
Украина
Львовская область
мобилизация
ТЦК и СП

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