На Львівщині відремонтують дорогу за майже 54 млн грн

Ремонт дороги на Львівщині. Фото: ЛОВА

На Львівщині ремонтують дорожнє покриття на автошляху у Великих Мостах. Загальна вартість робіт на об’єкті складає 53 млн 184 тисячі гривень.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

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Подробиці

Як зазначають в управлінні капітального будівництва Львівської ОВА, йдеться про капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького від вул. Львівська до автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська — Гайок км 40+970.

"Замовником робіт є Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА. Загальна вартість робіт на об’єкті складає 53 млн 184 тисяч гривень. З Державного дорожнього фонду скерували 28 млн і ще 10 виділила Великомостівська громада", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові за 9 733 224 грн проведуть капітальний ремонт частини палацу мистецтв, який розташований за адресою Коперника, 17. Зокрема, львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією "Неопалима купина", яка має відремонтувати концертний зал та конференц-зал.

Також, ми писали, що у Львівькій області на автомобільній дорозі Р-15 Ковель — Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква завершили ремонт моста через річку Болотня поблизу населеного пункту Сілець. Тепер рух автомобілів через споруду відкритий в обох напрямках.