Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині відремонтують дорогу за майже 54 млн грн arrow

На Львівщині відремонтують дорогу за майже 54 млн грн

26 липня 2023 13:15
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині відремонтують дорогу за майже 54 млн грн
Ремонт дороги на Львівщині. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині ремонтують дорожнє покриття на автошляху у  Великих Мостах. Загальна вартість робіт на об’єкті складає 53 млн 184 тисячі гривень.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Читайте також:

Подробиці 

Як зазначають в управлінні капітального будівництва Львівської ОВА, йдеться про капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького від вул. Львівська до автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська — Гайок км 40+970.

"Замовником робіт є Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА. Загальна вартість робіт на об’єкті складає 53 млн 184 тисяч гривень. З Державного дорожнього фонду скерували 28 млн і ще 10 виділила Великомостівська громада", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові за 9 733 224 грн проведуть капітальний ремонт частини палацу мистецтв, який розташований за адресою Коперника, 17. Зокрема, львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією "Неопалима купина", яка має відремонтувати концертний зал та конференц-зал.

Також, ми писали, що у Львівькій області на автомобільній дорозі Р-15 Ковель — Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква завершили ремонт моста через річку Болотня поблизу населеного пункту Сілець. Тепер рух автомобілів через споруду відкритий в обох напрямках.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз