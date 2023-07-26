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На Львовщине отремонтируют дорогу почти за 54 млн грн

26 июля 2023 13:15
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Марта Байдака
Журналист
На Львовщине отремонтируют дорогу почти за 54 млн грн
Ремонт дороги во Львовской области. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области ремонтируют дорожное покрытие на автодороге в Великих Мостах. Общая стоимость работ на объекте составляет 53 млн 184 тысяч гривен.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной военной администрации.

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Подробности

Как отмечают в управлении капитального строительства Львовской ОВА, речь идет о капитальном ремонте на ул. Богдана Хмельницкого. Ето дорога общего пользования местного значения Рава-Русская — Гаек.

"Заказчиком работ является Департамент дорожного хозяйства Львовской ОВА. Общая стоимость работ на объекте составляет 53 млн. 184 тысячи гривен. Из Государственного дорожного фонда направили 28 млн. и еще 10 млн выделила Великомостовская община", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что Во Львове за 9 733 224 грн проведут капитальный ремонт части дворца искусств, расположенного по адресу Коперника, 17. В частности, львовский дворец искусств, являющийся коммунальным заведением культуры Львовского областного совета, 13 июля заключил соглашение с компанией "Неопалимая купина", которая должна отремонтировать концертный зал и конференц-зал.

Также мы писали, что во Львовской области на автомобильной дороге Р-15 Ковель - Владимир-Волынский - Червоноград - Жовква завершили ремонт моста через реку Болотня вблизи населенного пункта Силец. Теперь движение автомобилей через сооружение открыто в обоих направлениях.

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