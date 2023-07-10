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На Львівщині відремонтували міст, який веде до Волинської області

10 липня 2023 13:14
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині відремонтували міст, який веде до Волинської області
Відремонтований міст на автомобільній дорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Фото: Служба автомобільних доріг Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівькій області на автомобільній дорозі Р-15 Ковель — Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква завершили ремонт моста через річку Болотня поблизу населеного пункту Сілець. Тепер рух автомобілів через споруду відкритий в обох напрямках.

Про це повідомила служба автомобільних доріг у Львівській області

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Подробиці 

Як зазнчають у службі автомобільних доріг Львівщини, цю дорогу не ремонувати 48 років. А цей маршрут веде до Шацьких озер Волинської області та до Жовківського замку.

Відремонтували міст на автошляху до Волинської області. Фото: Служба автомобільних доріг у Львівській області.
Відремонтували міст на автошляху до Волинської області. Фото: Служба автомобільних доріг у Львівській області. 

"Переправу зведено у 1960 році, а у 1975 році проведено реконструкцію споруди. З того часу жодних робіт з капітального ремонту чи реконструкції не проводили. Через суттєве навантаження на міст впродовж 48 років відбулося руйнування та розходження балок, деформація опор, пошкодження перильного та бар’єрного огородження. Після проведення фахівцями відповідного обстеження 30 метрової споруди виявлено, що міст є обмежено працездатний та перебуває у ІV експлуатаційному стані", — зазначає Олег Береза,керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

Додамо, ремонт виконувала підрядна організація ТОВ "Автомагістраль — Південь". Крім цього, спеціалісти "ДержДорНДІ" провели обстеження відремонтованої споруди і тепер її буде переведено в ІІ експлуатаційний стан.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Європейській Союз інвестує в розбудову залізничної інфраструктури України. Зокрема, для розвитку прикордонних переходів з Республікою Польща, Румунією, Словацькою Республікою та Угорщиною.

Окрім того, ми писали, що на Львівщині планують відремонтувати дорогу М-09 на ділянці Тернопіль — Львів — Рава-Руська. Зараз розробляється проєктна документацію на капітальний ремонт автомобільної дороги.

Також, ми писали, що через сильні зливи, які сталися на Львівщині 10 червня, у регіоні пошкоджені дороги. Найбільше постраждали Дрогобицький та Стрийський райони.

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