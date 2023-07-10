На Львівщині відремонтували міст, який веде до Волинської області

Відремонтований міст на автомобільній дорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Фото: Служба автомобільних доріг Львівщини

У Львівькій області на автомобільній дорозі Р-15 Ковель — Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква завершили ремонт моста через річку Болотня поблизу населеного пункту Сілець. Тепер рух автомобілів через споруду відкритий в обох напрямках.

Про це повідомила служба автомобільних доріг у Львівській області.

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Як зазнчають у службі автомобільних доріг Львівщини, цю дорогу не ремонувати 48 років. А цей маршрут веде до Шацьких озер Волинської області та до Жовківського замку.

Відремонтували міст на автошляху до Волинської області. Фото: Служба автомобільних доріг у Львівській області.

"Переправу зведено у 1960 році, а у 1975 році проведено реконструкцію споруди. З того часу жодних робіт з капітального ремонту чи реконструкції не проводили. Через суттєве навантаження на міст впродовж 48 років відбулося руйнування та розходження балок, деформація опор, пошкодження перильного та бар’єрного огородження. Після проведення фахівцями відповідного обстеження 30 метрової споруди виявлено, що міст є обмежено працездатний та перебуває у ІV експлуатаційному стані", — зазначає Олег Береза,керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

Додамо, ремонт виконувала підрядна організація ТОВ "Автомагістраль — Південь". Крім цього, спеціалісти "ДержДорНДІ" провели обстеження відремонтованої споруди і тепер її буде переведено в ІІ експлуатаційний стан.

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