Во Львовской области отремонтировали мост, ведущий к Волынской области

Отремонтирован мост на автомобильной дороге Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква. Фото: Служба автомобильных дорог Львовщины

Во Львовской области на автомобильной дороге Р-15 Ковель — Владимир-Волынский — Червоноград — Жовква завершили ремонт моста через реку Болотня вблизи населенного пункта Силец. Теперь движение автомобилей через сооружение открыто в обоих направлениях.

Об этом сообщила служба автомобильных дорог во Львовской области .

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Как отмечают в службе автомобильных дорог Львовщины, этот путь не ремонтировать 48 лет. А этот маршрут ведет к Шацким озерам Волынской области и к Жовковскому замку.

Отремонтировали мост на автодороге в Волынскую область. Фото: Служба автомобильных дорог в Львовской области.

"Переправа возведена в 1960 году, а в 1975 году проведена реконструкция сооружения. С тех пор никаких работ по капитальному ремонту или реконструкции не проводилось. Из-за существенной нагрузки на мост на протяжении 48 лет произошло разрушение и расхождение балок, деформация опор, повреждение перильного и бар' ерного ограждения. После проведения специалистами соответствующего обследования 30 метрового сооружения выявлено, что мост ограничено работоспособный и находится в IV эксплуатационном состоянии" , — отмечает Олег Береза, руководитель Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области.

Добавим, ремонт выполняла подрядная организация ООО "Автомагистраль — Юг". Кроме этого, специалисты "ГосДорНИИ" провели обследование отремонтированного сооружения и теперь оно будет переведено во ІІ эксплуатационное состояние.

Напомним, мы ранее писали, что Европейский Союз инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры Украины. В частности, для развития пограничных переходов с Республикой Польша, Румынией, Словацкой Республикой и Венгрией.

Кроме того, мы писали, что на Львовщине планируют отремонтировать дорогу М-09 на участке Тернополь – Львов – Рава-Русская. Сейчас разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги.

Также мы писали, что из-за сильных ливней , которые произошли на Львовщине 10 июня, в регионе повреждены дороги. Больше всего пострадали Дрогобычский и Стрыйский районы.