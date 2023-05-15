На Львівщині винесли вирок вбивцям 80-річної жінки

Засуджені Олександр Шанко та Іванна Гавдьо. Фото: Нацполіція Львівщини

У Дрогобичі винесли вирок двом злочинцям, які під приводом продажу меду проникли до літньої жінки додому, там її обікрали та вбили. Вбивство сталося взимку минулого року, розслідування тривало понад рік, а 12 травня стало відомо, що вина вбивць доведена і вони сидітимуть у тюрмі.

Про це інформує ZAXID.NET

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Деталі справи

Засуджені чоловік та жінка. Чоловікові 28 років, жінці — 29. Це – Іванна Гавдьо та Олександр Шанко. Жінка мешканка Борислава, яка вже мала проблеми з законом і була засуджена за крадіжку. Її спільник родом з Харківщини, який тимчасово проживає на Львівщині.

З матеріалів справи відомо, що саме Іванна Гавдьо подала ідею нібито продавати мед, а насправді обкрадати будинки. 23 січня минулого року вони з Олександром Шанко змовилися і вирішили обікрасти 80-річну самотню пенсіонерку. З банками меду вони пішли до неї додому.

Літня мешканка Стебника впустили до хати псевдопродавців. Поки Олександр розповідав жінці про мед, Іванна нишпорила по хаті, вона знайшла 780 грн і втекла, залишивши свого спільника самого. Олександр же вирішив приховати сліди злочину.

"Взяв у руки рушник і засунув його в рот потерпілій. Після чого обмотав довкола шиї светр жовтого кольору, зав'язав його і таким чином перекрив потерпілій доступ повітря до дихальних шляхів, чим спричинив смерть", — йдеться у матеріалах справи.

Після вбивства Олександр Шанко вирішив ще раз сам понишпорити у будинку в пошуках цінних речей. Він знайшов у закутках сховане золото — сережки, ланцюжок, медальйони та гроші. Злочинець також прихопив телефон пенсіонерки й втік. Вартість вкрадених Олександром Шанко речей — 24 тис. грн. На суді він розповів, що гроші потратив відразу, навіть купив собі інсулін.

Вирок суду

Злочинців затримали за кілька днів після вбивства. Слідство тривало понад рік. І 9 травня колегія суддів Дрогобицького міськрайонного суду винесла злочинцям вирок. За вбивство Олександр Шанко проведе у в'язниці 14 років, а Іванну Гавдьо судили лише за розбій, вона отримала 8 років ув'язнення. Додамо, що цей вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області суд призначив 5 років позбавлення волі росіянину, який виправдовував та захищав військових РФ. Чоловік поширював відповідні дописи в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники".