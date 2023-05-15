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Во Львовской области вынесли приговор убийцам 80-летней женщины

15 мая 2023 12:18
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области вынесли приговор убийцам 80-летней женщины
Осужденные Александр Шанко и Иванна Гавдьо. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Дрогобыче вынесли приговор двум преступникам, которые под предлогом продажи меда проникли к пожилой женщине домой, там ее обокрали и убили. Убийство произошло зимой в прошлом году, расследование длилось более года, а 12 мая стало известно, что вина убийц доказана и они будут сидеть в тюрьме.

Об этом сообщает ZAXID.NET

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Детали дела

Осужденные мужчина и женщина. Мужчине 28 лет, женщине — 29. Это Иванна Гавдьо и Александр Шанко. Женщина жительница Борислава, которая уже имела проблемы с законом и была осуждена за кражу. Ее сообщник родом из Харьковщины, временно проживающий на Львовщине.

Из материалов дела известно, что именно Иванна Гавде подала идею якобы продавать мед, а на самом деле обворовывать дома. 23 января прошлого года они с Александром Шанко сговорились и решили обокрасть 80-летнюю одинокую пенсионерку. С банками меда они пошли к ней домой.

Пожилая жительница Стебника пустили в дом псевдопродавцев. Пока Александр рассказывал женщине о меде, Иванна шарила по дому, она нашла 780 грн и убежала, оставив своего подельника самого. Александр решил скрыть следы преступления.

"Взял в руки полотенце и засунул его в рот потерпевшей. После чего обмотал вокруг шеи свитер желтого цвета, завязал его и таким образом перекрыл пострадавший доступ воздуха к дыхательным путям, чем повлек смерть", — говорится в материалах дела.

После убийства Александр Шанко решил еще раз сам побродить в доме в поисках ценных вещей. Он нашел в углах скрытое золото — серьги, цепочку, медальоны и деньги. Преступник также прихватил телефон пенсионерки и скрылся. Стоимость украденных Александром Шанко вещей  —  24 тыс. грн. На суде он рассказал, что деньги потратил сразу, даже купил инсулин.

Приговор суда

Преступников задержали через несколько дней после убийства. Следствие длилось более года. И 9 мая коллегия судей Дрогобычского горрайонного суда вынесла преступникам приговор. За убийство Александр Шанко проведет в тюрьме 14 лет, а Ивана Гавде судили только за разбой, она получила 8 лет заключения. Добавим, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд назначил 5 лет лишения свободы россиянину, который оправдывал и защищал военных РФ. Мужчина распространял соответствующие сообщения в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники".

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