Скільки коштуватиме виклик швидкої у Львові - зміни

На Львівщині вводять платний виклик швидкої — яка вартість
У Львові та області транспортування до клінічної лікарні коштуватиме до 4000 гривень. Вартість залежатиме від відстані між адресою пацієнта та медичним закладом.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної клінічної лікарні у Facebook у п'ятницю, 1 листопада.
Ціна на швидку допомогу у Львові
"У звʼязку із необхідністю забезпечення медичного транспортування пацієнтів вводимо послугу медичних транспортувань бригадою швидкої медичної допомоги відділення екстреної медичної допомоги нашої обласної лікарні", — йдеться у повідомленні.
Так, вартість послуги виклику карети швидкої допомоги та транспортування пацієнта залежатиме від відстані:
- у межах міста — 1 000 гривень;
- у межах області на відстані до 60 кілометрів від Львова — 2 005 гривень;
- у межах області на відстані 120 кілометрів — 4 010 гривень.
Однак є категорії населення, які зможуть отримувати такі послуги безоплатно:
- люди з інвалідністю I групи;
- учасники бойових дій;
- діючі військові;
- ВПО;
- особи, які постраждали внаслідок військової агресії РФ.
Нагадаємо, у Тернопільській області дворічна дитина отруїлась грибами, через що їй мають провести трансплантацію печінки.
Також ми писали, що у Львові чоловік в тролейбусі вдарив неповнолітнього під час поїздки. Йому призначили штраф 850 гривень.
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