Скільки коштуватиме виклик швидкої у Львові - зміни

Бригада швидкої допомоги. Ілюстративне фото: itmed.org

У Львові та області транспортування до клінічної лікарні коштуватиме до 4000 гривень. Вартість залежатиме від відстані між адресою пацієнта та медичним закладом.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної клінічної лікарні у Facebook у п'ятницю, 1 листопада.

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"У звʼязку із необхідністю забезпечення медичного транспортування пацієнтів вводимо послугу медичних транспортувань бригадою швидкої медичної допомоги відділення екстреної медичної допомоги нашої обласної лікарні", — йдеться у повідомленні.

Так, вартість послуги виклику карети швидкої допомоги та транспортування пацієнта залежатиме від відстані:

у межах міста — 1 000 гривень;

у межах області на відстані до 60 кілометрів від Львова — 2 005 гривень;

у межах області на відстані 120 кілометрів — 4 010 гривень.

Однак є категорії населення, які зможуть отримувати такі послуги безоплатно:

люди з інвалідністю I групи;

учасники бойових дій;

діючі військові;

ВПО;

особи, які постраждали внаслідок військової агресії РФ.

Скриншот допису лікарні

Нагадаємо, у Тернопільській області дворічна дитина отруїлась грибами, через що їй мають провести трансплантацію печінки.

Також ми писали, що у Львові чоловік в тролейбусі вдарив неповнолітнього під час поїздки. Йому призначили штраф 850 гривень.