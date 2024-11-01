Сколько будет стоить вызов скорой во Львове

На Львовщине вводят платный вызов скорой — какая стоимость
Во Львове и области транспортировка в клиническую больницу будет стоить до 4 000 гривен. Цена зависит от расстояния между адресом пациента и медицинским учреждением.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной клинической больницы в Facebook в пятницу, 1 ноября.
Цена на скорую помощь во Львове
"В связи с необходимостью обеспечения медицинской транспортировки пациентов вводим услугу медицинских транспортировок бригадой скорой медицинской помощи отделения экстренной медицинской помощи нашей областной больницы", — говорится в сообщении.
Стоимость услуги вызова кареты скорой помощи и транспортировки пациента будет зависеть от расстояния:
- в пределах города — 1 000 гривен;
- в пределах области на расстоянии до 60 километров от Львова — 2 005 гривен;
- в пределах области на расстоянии 120 километров — 4 010 гривен.
Однако есть категории населения, которые смогут получать такие услуги бесплатно:
- люди с инвалидностью I группы;
- участники боевых действий;
- действующие военные;
- ВПЛ;
- лица, пострадавшие в результате военной агрессии РФ.
Напомним, в Тернопольской области двухлетний ребенок отравился грибами, из-за чего ему проведут трансплантацию печени.
Также мы писали, что во Львове мужчина в троллейбусе ударил несовершеннолетнего во время поездки. Ему назначен штраф 850 гривен.
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