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На Львовщине вводят платный вызов скорой — какая стоимость

1 ноября 2024 16:50
Евгения Брюховецкая - редактор
Сколько будет стоить вызов скорой во Львове
Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове и области транспортировка в клиническую больницу будет стоить до 4 000 гривен. Цена зависит от расстояния между адресом пациента и медицинским учреждением.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной клинической больницы в Facebook в пятницу, 1 ноября.

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"В связи с необходимостью обеспечения медицинской транспортировки пациентов вводим услугу медицинских транспортировок бригадой скорой медицинской помощи отделения экстренной медицинской помощи нашей областной больницы", — говорится в сообщении.

Стоимость услуги вызова кареты скорой помощи и транспортировки пациента будет зависеть от расстояния:

  • в пределах города — 1 000 гривен;
  • в пределах области на расстоянии до 60 километров от Львова — 2 005 гривен;
  • в пределах области на расстоянии 120 километров — 4 010 гривен.

Однако есть категории населения, которые смогут получать такие услуги бесплатно:

  • люди с инвалидностью I группы;
  • участники боевых действий;
  • действующие военные;
  • ВПЛ;
  • лица, пострадавшие в результате военной агрессии РФ.
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Скриншот поста больницы

Напомним, в Тернопольской области двухлетний ребенок отравился грибами, из-за чего ему проведут трансплантацию печени.

Также мы писали, что во Львове мужчина в троллейбусе ударил несовершеннолетнего во время поездки. Ему назначен штраф 850 гривен.

больницы скорая помощь украинцы Львов медицина

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