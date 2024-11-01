Сколько будет стоить вызов скорой во Львове

Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org

Во Львове и области транспортировка в клиническую больницу будет стоить до 4 000 гривен. Цена зависит от расстояния между адресом пациента и медицинским учреждением.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной клинической больницы в Facebook в пятницу, 1 ноября.

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"В связи с необходимостью обеспечения медицинской транспортировки пациентов вводим услугу медицинских транспортировок бригадой скорой медицинской помощи отделения экстренной медицинской помощи нашей областной больницы", — говорится в сообщении.

Стоимость услуги вызова кареты скорой помощи и транспортировки пациента будет зависеть от расстояния:

в пределах города — 1 000 гривен;

в пределах области на расстоянии до 60 километров от Львова — 2 005 гривен;

в пределах области на расстоянии 120 километров — 4 010 гривен.

Однако есть категории населения, которые смогут получать такие услуги бесплатно:

люди с инвалидностью I группы;

участники боевых действий;

действующие военные;

ВПЛ;

лица, пострадавшие в результате военной агрессии РФ.

Скриншот поста больницы

Напомним, в Тернопольской области двухлетний ребенок отравился грибами, из-за чего ему проведут трансплантацию печени.

Также мы писали, что во Львове мужчина в троллейбусе ударил несовершеннолетнего во время поездки. Ему назначен штраф 850 гривен.