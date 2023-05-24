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На Львівщині зафіксували перший випадок інфікування кором у 2023 році

24 травня 2023 16:04
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині вперше за останніх чотири роки виявили випадок кору
Висип кору на руках. Фото: Lolostock
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Випадок кору виявили у киянки, яка поверталась з-за кордону. Жінку госпіталізували у КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня".

Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація.

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Деталі обстеження 

"До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 54-річну жінку, у якої діагностували кір. Контактним з хворою провели профілактичні щеплення проти кору. Сьогодні жінку вже виписали зі стаціонару",  — повідомили медики

Як вберегтись

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України наголошують  — від кору захищає вакцина. Минулого року в області зареєстрували 1 випадок кору. Останній спалах на Львівщині був у 2017-2019 роках.

"Планову вакцинацію проводять дітям у віці 1 рік і 6 років. Ніколи не пізно розпочати. Враховуючи 5-річну циклічність є ймовірність збільшення числа хворих", — зазначили медики.

Симптоми хвороби

Між зараженням і появою перших симптомів проходить 10-12 днів. Далі кір проявляється різними симптомами: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос та блювання. Характерний для кору червоний висип з'являється  на четвертий-п’ятий дні хвороби. Спочатку на шкірі голови й обличчя, а згодом по всьому тілу. Хвороба із симптомами триває від чотирьох тижнів і довше. Кір може ускладнюватися пневмонією, отитом, запаленням мозку (енцефаліт), іншими серйозними захворюваннями.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині рятувальники допомогли жінці дістати палець з сумки.

Також, ми писали, що у Львівській лікарні Святого Миколая прооперували 9-річного Артема із патологічним звуженням трахеї. Операцію, яку виконали хлопчику донедавна проводили тільки в столиці.

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