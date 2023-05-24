На Львовщине впервые за последние четыре года обнаружили случай кори

Сыпь кори на руках. Фото: Lolostock

Случай кори обнаружили у возвращавшейся из-за границы киевлянки. Женщина была госпитализирована в КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница".

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

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Подробности обследования

"В Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 54-летнюю женщину, у которой диагностировали корь. Контактным с больной провели профилактические прививки против кори. Сегодня женщину уже выписали из стационара" , — сообщили медики

Как уберечься

Во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава отмечают — от кори защищает вакцина. В прошлом году в области зарегистрировали 1 случай кори. Последняя вспышка на Львовщине была в 2017-2019 годах.

"Плановую вакцинацию проводят детям в возрасте 1 год и 6 лет. Никогда не поздно начать. Учитывая 5-летнюю цикличность есть вероятность увеличения числа больных", - отметили медики.

Симптомы болезни

Между заражением и появлением первых симптомов проходит 10–12 дней. Далее корь проявляется разными симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. Характерная для кори красная сыпь появляется на четвертый-пятый дни болезни. Сначала на коже головы и лица, а потом по всему телу. Болезнь с симптомами длится от четырех недель и дольше. Корь может осложняться пневмонией, отитом, воспалением мозга (энцефалитом), другими серьезными заболеваниями.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области спасатели помогли женщине достать палец из сумки.

Также мы писали, что во Львовской больнице Святого Николая прооперировали 9-летнего Артема с патологическим сужением трахеи. Операцию, которую выполнили мальчику, недавно проводили только в столице.