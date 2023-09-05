На Львівщині затримали чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину

Затримання поліцейським чоловіка. Фото: Нацполіція Львівщини

За даними поліції, в одному із сіл на Львівщині 34-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину. На час скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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Після зґвалтування чоловік втік з місця події

"Як встановили слідчі, 3 вересня близько 23.00 в одному з сіл на Львівщині 34-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину. На час скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і після зґвалтування втік з місця події. Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його", — йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину. Чоловіку загрожує покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, ми раніше писали, у Львові прокурори Франківської обласної прокуратури визнали винним 37-річного львів’янина в зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. Чоловіку призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Також, ми писали, у лютому львівська поліція затримала та оголосила підозру 44-річному чоловікові, який роками розбещував власну доньку, примушував її фотографуватися оголеною і займався з нею оральним сексом. Тоді поліція не повідомила нічого про особу затриманого, однак від адвокатів було відомо, що затриманий є дияконом.