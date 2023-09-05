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Во Львовской области задержали мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девушку

5 сентября 2023 13:20
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области задержали мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девушку
Задержание полицейским мужчины. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

По данным полиции, в одном из сел во Львовской области 34-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об информирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.

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После изнасилования мужчина скрылся с места происшествия

"Как установили следователи, 3 сентября около 23.00 в одном из сел на Львовщине 34-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку. На время совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и после изнасилования скрылся с места происшествия. Правоохранители установили местонахождение злоумышленников и задержали его", — говорится в сообщении.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит наказание — лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове прокуроры Франковской областной прокуратуры признали виновным 37-летнего львовянина в хранении и распространении детской порнографии. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Также, мы писали, в феврале львовская полиция задержала и объявила подозрение 44-летнему мужчине, который годами развращал свою дочь, заставлял ее фотографироваться обнаженной и занимался с ней оральным сексом. Тогда полиция не сообщила ничего о личности задержанного, однако от адвокатов было известно, что задержанный является диаконом.

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