У Львові посадили на 9 років чоловіка за розповсюдження дитячої порнографії

Руки чоловіка за гратами. Фото: Google

У Львові прокурори Франківської обласної прокуратури визнали винним 37-річного львів’янина в зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. Чоловіку призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи

"За даними слідства, засуджений через свій мобільний телефон, під’єднаний до мережі Інтернет, завантажив графічні зображення з вмістом дитячої порнографії. В подальшому фігурант неодноразово здійснював розповсюдження вищевказаних файлів порнографічного характеру в месенджері "Telegram"", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у лютому львівська поліція затримала та оголосила підозру 44-річному чоловікові, який роками розбещував власну доньку, примушував її фотографуватися оголеною і займався з нею оральним сексом. Тоді поліція не повідомила нічого про особу затриманого, однак від адвокатів було відомо, що затриманий є дияконом.

Також, ми раніше писали, що на Львівщині суд виніс вирок педофілу, який у Жовківському районі розбещував та ґвалтував малолітніх дітей.

Додамо, у Львові засудили чоловіка, який зґвалтував малолітнього хлопчика.