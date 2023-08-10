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У Львові посадили на 9 років чоловіка за розповсюдження дитячої порнографії

10 серпня 2023 13:15
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові посадили на 9 років чоловіка за розповсюдження дитячої порнографії
Руки чоловіка за гратами. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові прокурори Франківської обласної прокуратури визнали винним 37-річного львів’янина в зберіганні та  розповсюдженні дитячої порнографії. Чоловіку призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи 

"За даними слідства, засуджений через свій мобільний телефон, під’єднаний до мережі Інтернет, завантажив графічні зображення з вмістом дитячої порнографії. В подальшому фігурант неодноразово здійснював розповсюдження вищевказаних файлів порнографічного характеру в месенджері "Telegram"", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у лютому львівська поліція затримала та оголосила підозру 44-річному чоловікові, який роками розбещував власну доньку, примушував її фотографуватися оголеною і займався з нею оральним сексом. Тоді поліція не повідомила нічого про особу затриманого, однак від адвокатів було відомо, що затриманий є дияконом. 

Також, ми раніше писали, що на Львівщині суд виніс вирок педофілу, який у Жовківському районі розбещував та ґвалтував малолітніх дітей. 

Додамо, у Львові засудили чоловіка, який зґвалтував малолітнього хлопчика.

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