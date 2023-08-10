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Во Львове посадили на 9 лет мужчину за распространение детской порнографии

10 августа 2023 13:15
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове посадили на 9 лет мужчину за распространение детской порнографии
Руки мужчины за решеткой. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове прокуроры Франковской облосной прокуратуры признали виновным 37-летнего львовянина в хранении и распространении детской порнографии. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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"По данным следствия, осужденный по своему мобильному телефону, подключенный к сети Интернет, загрузил изображения с содержанием детской порнографии. В дальнейшем фигурант неоднократно осуществлял распространение вышеуказанных файлов порнографического характера в мессенджере "Telegram"", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что в феврале львовская полиция задержала и объявила подозрение 44-летнему мужчине, который годами развращал свою дочь, заставлял ее фотографироваться обнаженной и занимался с ней оральным сексом. Тогда полиция не сообщила ничего о личности задержанного, однако от адвокатов было известно, что задержанный является диаконом.

Также мы ранее писали, что на Львовщине суд вынес приговор педофила, который в Жовковском районе развращал и насиловал малолетних детей.

Добавим, во Львове осудили мужчину, изнасиловавшего малолетнего мальчика.

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