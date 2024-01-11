На Львівщині затримали рекетирів, які викрали чоловіка та вимагали неіснуючий борг

Затримані зловмисники. Фото: Поліція Львівської області

На Львівщині поліцейські затримали групу зловмисників, які незаконно викрали чоловіка та вимагали повернути неіснуючий борг, розміром 2,5 тисячі доларів. Санкція статтей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Повідомляється, що 10 січня близько 20:00 на одній з автозаправок Львова зловмисники підстерегли чоловіка. Вони, погрожуючи зброєю, спочатку побили його, а потім силою заштовхали у автомобіль "Мазда". Повезли потерпілого у невідомому напрямку.

Згодом патрульні зупинили транспортний засіб, звільнили потерпілого та затримали нападників. Ними виявилися 27-річний мешканець Стрийського району та двоє львів’ян віком 16 та 18 років.

Жертвою став 26-річний мешканець Яворівського району. У нього зловмисники вимагали повернути неіснуючий борг у вигляді 2,5 тисячі доларів, а у випадку відмови — погрожували фізичною розправою.

Яка доля чекає фігурантів

Зазначається, що у зловмисників вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та повідомили про підозру.

Санкція статтей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Затримані зловмисники. Фото: Поліція Львівської області

Нагадаємо, у Львові знайшли 6-річного хлопчика, якого шукало усе місто.

Додамо, у Львові правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві свого співмешканця. Фігурантці загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.