На Львовщине задержали рэкетиров, которые похитили мужчину и требовали несуществующий долг

Задержаны злоумышленники. Фото: Полиция Львовской области

На Львовщине полицейские задержали группу злоумышленников, незаконно похитивших мужчину и требовавших вернуть несуществующий долг, размером 2,5 тысячи долларов. Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Сообщается, что 10 января около 20:00 на одной из автозаправок Львова злоумышленники подстерегли мужчину. Они, угрожая оружием, сначала избили его, а затем силой затолкали в автомобиль "Мазда". Увезли потерпевшего в неизвестном направлении.

Впоследствии патрульные остановили транспортное средство, освободили потерпевшего и задержали нападавших. Ими оказались 27-летний житель Стрыйского района и двое львовян в возрасте 16 и 18 лет.

Жертвой стал 26-летний житель Яворовского района. У него злоумышленники потребовали вернуть несуществующий долг в размере 2,5 тысяч долларов, а в случае отказа — угрожали физической расправой.

Какая судьба ждет фигурантов

У злоумышленников изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и сообщили о подозрении.

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Задержаны злоумышленники. Фото: Полиция Львовской области

Напомним, во Львове нашли 6-летнего мальчика, которого искал весь город.

Добавим, во Львове правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. Фигурантке грозит от 7 до 10 лет заключения.