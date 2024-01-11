На Львовщине задержали рэкетиров, которые похитили мужчину и требовали несуществующий долг
На Львовщине полицейские задержали группу злоумышленников, незаконно похитивших мужчину и требовавших вернуть несуществующий долг, размером 2,5 тысячи долларов. Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Что известно о банде рэкетиров
Сообщается, что 10 января около 20:00 на одной из автозаправок Львова злоумышленники подстерегли мужчину. Они, угрожая оружием, сначала избили его, а затем силой затолкали в автомобиль "Мазда". Увезли потерпевшего в неизвестном направлении.
Впоследствии патрульные остановили транспортное средство, освободили потерпевшего и задержали нападавших. Ими оказались 27-летний житель Стрыйского района и двое львовян в возрасте 16 и 18 лет.
Жертвой стал 26-летний житель Яворовского района. У него злоумышленники потребовали вернуть несуществующий долг в размере 2,5 тысяч долларов, а в случае отказа — угрожали физической расправой.
Какая судьба ждет фигурантов
У злоумышленников изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и сообщили о подозрении.
Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, во Львове нашли 6-летнего мальчика, которого искал весь город.
Добавим, во Львове правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. Фигурантке грозит от 7 до 10 лет заключения.
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