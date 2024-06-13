Аварія за участю двох вантажівок на Львівщині — є постраждалі

Наслідки ДТП. Фото: патрульна поліція Львівської області

На шляху між Києвом та Чопом, поблизу Львова, у четвер, 13 червня, сталася аварія з участю двох вантажних автомобілів. В результаті зіткнення є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook.

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Аварія на Львівщині 13 червня

За наданою інформацією, близько 13:40 сталася дорожньо-транспортна пригода неподалік села Давидів у Львівському районі. Зіткнулися вантажівки марок MAN, за кермом якої був 38-річний житель Тернопільської області, та Renault Master, яким керував 21-річний мешканець Волинської області.

У результаті аварії водій Renault Master отримав травми та був госпіталізований, лікарі уточнюють його стан. Поліція проводить розслідування обставин зіткнення та визначає правовий статус події.

Наслідки ДТП. Фото: поліція Львівської області

Наслідки ДТП. Фото: поліція Львівської області

Наслідки ДТП. Фото: поліція Львівської області

Наслідки ДТП. Фото: патрульна поліція Львівської області

Наслідки ДТП. Фото: патрульна поліція Львівської області 1 / 5

Раніше ми писали, що у Львівському районі неподалік села Вирів сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Внаслідок ДТП загинув водій легковика.

Також ми повідомляли, що у селі Тухолька Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії є потерпілі.