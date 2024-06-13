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На Львовщине столкнулись два грузовика — есть пострадавшие

13 июня 2024 16:29
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Авария с участием двух грузовиков во Львовской области — есть пострадавшие
Последствия ДТП. Фото: патрульная полиция Львовской области
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

По пути между Киевом и Чопом, близ Львова, в четверг, 13 июня, произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. В результате столкновения есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

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Авария во Львовской области 13 июня

По предоставленной информации, около 13:40 произошло дорожно-транспортное происшествие недалеко от села Давыдов во Львовском районе. Столкнулись грузовики марок MAN, за рулем которого находился 38-летний житель Тернопольской области, и Renault Master, которым управлял 21-летний житель Волынской области.

В результате аварии водитель Renault Master получил травмы и был госпитализирован, врачи уточняют его состояние. Полиция проводит расследование обстоятельств столкновения и определяет правовой статус происшествия.

  • Последствия ДТП. Фото: полиция Львовской области
    Последствия ДТП. Фото: полиция Львовской области
  • Последствия ДТП. Фото: полиция Львовской области
    Последствия ДТП. Фото: полиция Львовской области
  • Последствия ДТП. Фото: полиция Львовской области
    Последствия ДТП. Фото: полиция Львовской области
  • Последствия ДТП. Фото: патрульная полиция Львовской области
    Последствия ДТП. Фото: патрульная полиция Львовской области
  • Последствия ДТП. Фото: патрульная полиция Львовской области
    Последствия ДТП. Фото: патрульная полиция Львовской области
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Ранее мы писали, что во Львовском районе недалеко от села Выров произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля  В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Также мы сообщали, что в селе Тухолька Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть пострадавшие.

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