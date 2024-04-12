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На трасі Львів-Тернопіль сталась ДТП — є постраждалі

12 квітня 2024 14:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На трасі Львів-Тернопіль сталась ДТП — є постраждалі
ДТП на трасі Львів — Тернопіль. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На трасі Львів — Тернопіль у п'ятницю, 12 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, є постраждалі. 

Про це повідомляють Telegram-канали. 

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ДТП на трасі Львів — Тернопіль

На дорозі Львів — Тернопіль сталася ДТП за участю двох автівок. Відомо, що внаслідок аварії є постраждалі.

 У бік Золочева утворився затор. На місці перебувають медики та поліція. Також на місці події видно дві пошкоджені внаслідок зіткнення автівки. 

Нагадаємо, 3 квітня у селі Мощана поблизу Львова на автомагістралі зіштовхнулися позашляховик та легковий автомобіль. Два водії одразу загинули на місці. 

За день перед цим, 3 квітня, на Львівщині поблизу селища Давидів сталася аварія з потерпілими. Внаслідок ДТП на одній частині автодороги Київ — Чоп частково перекрили рух. 

Також на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула. 

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