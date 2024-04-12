На трасі Львів-Тернопіль сталась ДТП — є постраждалі
На трасі Львів — Тернопіль у п'ятницю, 12 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, є постраждалі.
Про це повідомляють Telegram-канали.
ДТП на трасі Львів — Тернопіль
На дорозі Львів — Тернопіль сталася ДТП за участю двох автівок. Відомо, що внаслідок аварії є постраждалі.
У бік Золочева утворився затор. На місці перебувають медики та поліція. Також на місці події видно дві пошкоджені внаслідок зіткнення автівки.
Нагадаємо, 3 квітня у селі Мощана поблизу Львова на автомагістралі зіштовхнулися позашляховик та легковий автомобіль. Два водії одразу загинули на місці.
За день перед цим, 3 квітня, на Львівщині поблизу селища Давидів сталася аварія з потерпілими. Внаслідок ДТП на одній частині автодороги Київ — Чоп частково перекрили рух.
Також на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула.
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