Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На трассе Львов-Тернополь произошло ДТП — есть пострадавшие arrow

На трассе Львов-Тернополь произошло ДТП — есть пострадавшие

12 апреля 2024 14:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На трассе Львов-Тернополь произошло ДТП — есть пострадавшие
ДТП на трассе Львов — Тернополь. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На трассе Львов — Тернополь в пятницу, 12 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Читайте также:

ДТП на трассе Львов — Тернополь

На дороге Львов — Тернополь произошло ДТП с участием двух автомобилей. Известно, что в результате аварии есть пострадавшие.

В сторону Золочева образовалась пробка. На месте находятся медики и полиция. Также на месте происшествия видны два поврежденных в результате столкновения автомобиля.

Напомним, 3 апреля в селе Мощана вблизи Львова на автомагистрали столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Два водителя сразу погибли на месте.

День перед этим, 3 апреля, во Львовской области вблизи поселка Давыдов произошла авария с пострадавшими. В результате ДТП на одной части автодороги Киев — Чоп частично перекрыли движение.

Также на Львовщине авто сбило двух 10-летних девушек на самокате, одна из них погибла.

ДТП
скорая помощь
авария
Львов
полиция
Тернополь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый