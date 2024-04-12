На трассе Львов-Тернополь произошло ДТП — есть пострадавшие
На трассе Львов — Тернополь в пятницу, 12 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
ДТП на трассе Львов — Тернополь
На дороге Львов — Тернополь произошло ДТП с участием двух автомобилей. Известно, что в результате аварии есть пострадавшие.
В сторону Золочева образовалась пробка. На месте находятся медики и полиция. Также на месте происшествия видны два поврежденных в результате столкновения автомобиля.
Напомним, 3 апреля в селе Мощана вблизи Львова на автомагистрали столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Два водителя сразу погибли на месте.
День перед этим, 3 апреля, во Львовской области вблизи поселка Давыдов произошла авария с пострадавшими. В результате ДТП на одной части автодороги Киев — Чоп частично перекрыли движение.
Также на Львовщине авто сбило двух 10-летних девушек на самокате, одна из них погибла.
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