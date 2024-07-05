Укрнафта поділилася подробицями буріння свердловини на заході України

Буріння нафтової свердловини. Фото: ЛНУ

"Укрнафта" розпочала буріння свердловини на заході України. Відомо, що її проєктна глибина становить 2754 метри.

Про це повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький у п’ятницю, 5 липня.

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Буріння свердловини

Буріння розвідувальної свердловини здійснюється власними силами структурної одиниці "Укрнафта Буріння". Планується, що нова свердловина глибиною 2754 метри розкриє продуктивні пласти менілітових відкладів.

Прогнозується, що початковий видобуток складе 16 тонн нафти щоденно. Наразі "Укрнафта" готується до введення в експлуатацію двох нових нафтових свердловин на Сході, очікується, що загальний їхній виробіток перевищить 100 тонн нафти щоденно. Проєктні глибини обох свердловин становлять приблизно 4,5 кілометра.

У квітні компанія "Укрнафта" оголосила про готовність розпочати буріння двох свердловин на родовищі у західній частині України, яке було відкрито ще у 1990 році. Ймовірно, йдеться про родовище, розташоване в Львівській області.

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