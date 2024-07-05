Укрнафта поделилась подробностями бурения скважины на западе Украины

Бурение нефтяной скважины. Фото: ЛНУ

"Укрнафта" начала бурение скважины на западе Украины. Известно, что ее проектная глубина составляет 2754 метра.

Об этом сообщил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий в пятницу, 5 июля.

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Бурение скважины

Бурение разведывательной скважины осуществляется собственными силами структурной единицы "Укрнафта Бурение". Планируется, что новая буровая скважина глубиной 2754 метра раскроет продуктивные пласты менилитовых отложений.

Прогнозируется, что начальная добыча составит 16 тонн нефти в день. В настоящее время "Укрнафта" готовится к вводу в эксплуатацию двух новых нефтяных скважин на Востоке, ожидается, что их общая выработка превысит 100 тонн нефти ежедневно. Проектные глубины обеих скважин составляют примерно 4,5 километра.

В апреле компания "Укрнафта" объявила о готовности приступить к бурению двух скважин на месторождении в западной части Украины, которое было открыто еще в 1990 году. Вероятно, речь идет о месторождении, расположенном во Львовской области.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что львовяне могут получить до 200 тысяч гривен компенсации за приобретенные мощные электрогенераторы.

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