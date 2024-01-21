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Національний рекорд — у Львові розгорнули прапор з підписами 1448 громадян

21 січня 2024 23:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Національний рекорд — у Львові розгорнули прапор з підписами 1448 громадян
Прапор з підписами 1448 громадян. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Напередодні Дня соборності України у Львові встановили національний рекорд. У центрі міста розгорнули прапор з підписами і побажаннями майже 1450 громадян.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Національний рекорд у Львові

"Державний стяг у супроводі військових, капеланів і волонтерів подолав тисячі кілометрів Україною, пройшов окопи, блокпости, їздив у медичному евакуаційному автомобілі, загалом відвідав 30 бригад ЗСУ і понад 20 міст України", — йдеться у повідомленні.

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Прапор з підписами 1448 громадян. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На синьому полотні залишилися згадки від дітей, волонтерів, діячів культури і благодійників, а на жовтому — військових, які наразі боронять країну від окупантів. До того ж на прапорі є підпис головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Прапор з підписами 1448 громадян. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представники Книги рекордів України зафіксували захід. Рекорд має назву "Найбільший прапор України, який зібрав найбільшу кількість підписів — 1448". Його зберігатимуть у Воєнно-історичному музею Будинку офіцерів у Львові.

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Рекорд України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"Авторами ідеї та ініціаторами встановлення рекорду стали телекомпанія "Кадрики" (керівник — Ірина Климович) та волонтерка Стефанія Хом’як, за підтримки і сприяння Львівської ОВА", — йдеться у повідомленні.

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Допис Західного регіонального управління ДПСУ-Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен долучився до Форуму мерів у Вашингтоні. Він підказав модераторці, як правильно називається Львів.

Також ми писали, що сенат штату Каліфорнія підтримав встановлення побратимських відносин з Львівською областю. Загалом було 37 голосів "за", а "проти" — 0.

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