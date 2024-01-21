Національний рекорд — у Львові розгорнули прапор з підписами 1448 громадян
Напередодні Дня соборності України у Львові встановили національний рекорд. У центрі міста розгорнули прапор з підписами і побажаннями майже 1450 громадян.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Національний рекорд у Львові
"Державний стяг у супроводі військових, капеланів і волонтерів подолав тисячі кілометрів Україною, пройшов окопи, блокпости, їздив у медичному евакуаційному автомобілі, загалом відвідав 30 бригад ЗСУ і понад 20 міст України", — йдеться у повідомленні.
На синьому полотні залишилися згадки від дітей, волонтерів, діячів культури і благодійників, а на жовтому — військових, які наразі боронять країну від окупантів. До того ж на прапорі є підпис головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Представники Книги рекордів України зафіксували захід. Рекорд має назву "Найбільший прапор України, який зібрав найбільшу кількість підписів — 1448". Його зберігатимуть у Воєнно-історичному музею Будинку офіцерів у Львові.
"Авторами ідеї та ініціаторами встановлення рекорду стали телекомпанія "Кадрики" (керівник — Ірина Климович) та волонтерка Стефанія Хом’як, за підтримки і сприяння Львівської ОВА", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен долучився до Форуму мерів у Вашингтоні. Він підказав модераторці, як правильно називається Львів.
Також ми писали, що сенат штату Каліфорнія підтримав встановлення побратимських відносин з Львівською областю. Загалом було 37 голосів "за", а "проти" — 0.
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