Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Национальный рекорд — во Львове развернули флаг с подписями 1448 граждан arrow

Национальный рекорд — во Львове развернули флаг с подписями 1448 граждан

21 января 2024 23:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Национальный рекорд — во Львове развернули флаг с подписями 1448 граждан
Флаг с подписями 1448 граждан. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Накануне Дня соборности Украины во Львове установили национальный рекорд. В центре города развернули флаг с подписями и пожеланиями почти 1450 граждан.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также:

Национальный рекорд во Львове

"Государственный флаг в сопровождении военных, капелланов и волонтеров преодолел тысячи километров по Украине, прошел окопы, блокпосты, ездил в медицинском эвакуационном автомобиле, в общем, посетил 30 бригад ВСУ и более 20 городов Украины", — говорится в сообщении.

null
Флаг с подписями 1448 граждан. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На синем полотне остались упоминания от детей, волонтеров, деятелей культуры и благотворителей, а на желтом — военных, которые сейчас защищают страну от оккупантов. К тому же на флаге есть подпись главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

null
Флаг с подписями 1448 граждан. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представители Книги рекордов Украины зафиксировали мероприятие. Рекорд называется "Наибольший флаг Украины, который собрал наибольшее количество подписей — 1448". Его будут хранить в Военно-историческом музее Дома офицеров во Львове.

null
Рекорд Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"Авторами идеи и инициаторами установления рекорда стали телекомпания "Кадрики" (руководитель — Ирина Климович) и волонтер Стефания Хомяк, при поддержке и содействии Львовской ОВА", — говорится в сообщении.

null
Сообщение Западного регионального управления ГПСУ-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен присоединился к Форуму мэров в Вашингтоне. Он подсказал модератору, как правильно называется Львов.

Также мы писали, что сенат штата Калифорния поддержал установление побратимских отношений со Львовской областью. В общей сложности было 37 голосов "за", а "против" — 0.

украинцы
Львов
Украина
флаг
флаг Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

Актуальное по теме