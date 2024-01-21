Национальный рекорд — во Львове развернули флаг с подписями 1448 граждан

Флаг с подписями 1448 граждан. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Накануне Дня соборности Украины во Львове установили национальный рекорд. В центре города развернули флаг с подписями и пожеланиями почти 1450 граждан.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Национальный рекорд во Львове

"Государственный флаг в сопровождении военных, капелланов и волонтеров преодолел тысячи километров по Украине, прошел окопы, блокпосты, ездил в медицинском эвакуационном автомобиле, в общем, посетил 30 бригад ВСУ и более 20 городов Украины", — говорится в сообщении.

Флаг с подписями 1448 граждан. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На синем полотне остались упоминания от детей, волонтеров, деятелей культуры и благотворителей, а на желтом — военных, которые сейчас защищают страну от оккупантов. К тому же на флаге есть подпись главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Флаг с подписями 1448 граждан. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представители Книги рекордов Украины зафиксировали мероприятие. Рекорд называется "Наибольший флаг Украины, который собрал наибольшее количество подписей — 1448". Его будут хранить в Военно-историческом музее Дома офицеров во Львове.

Рекорд Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"Авторами идеи и инициаторами установления рекорда стали телекомпания "Кадрики" (руководитель — Ирина Климович) и волонтер Стефания Хомяк, при поддержке и содействии Львовской ОВА", — говорится в сообщении.

Сообщение Западного регионального управления ГПСУ-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен присоединился к Форуму мэров в Вашингтоне. Он подсказал модератору, как правильно называется Львов.

Также мы писали, что сенат штата Калифорния поддержал установление побратимских отношений со Львовской областью. В общей сложности было 37 голосов "за", а "против" — 0.