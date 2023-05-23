Неповнолітній юнак заплатить штраф за секс з львів'янкою на тролейбусній зупинці

Зупинка громадського транспорту у Львові. Фото: lviv.vgorode

У Франківському районному суді Львова розглянули справу юнака, який у лютому займався сексом з 18-річною львів'янкою на тролейбусній зупинці. Неповнолітнього хлопця оштрафували на 51 грн.

Про це інформує Zaxid.net.

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Деталі справи

В оприлюдненій постанові суду йдеться, що юнак, якого судили — неповнолітній. Хлопець пізно ввечері 25 лютого займався сексом із 18-річною львів'янкою на тролейбусній зупинці на вул. Кульпарківській, 123.

"Будучи оголеним нижче пояса, вступив в контакт (статеві зносини) з громадянкою чим порушив громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності", — йдеться в постанові.

Юнак на засідання не прийшов. Під час статевого акту пару побачили поліцейські, тому на засіданні суддя врахував відеодокази, що надали патрульні з місця події. Так, суддя Франківського районного суду Юрій Ванівський оштрафував хлопця на 51 грн. Також він має заплатити 537 грн судового збору.

Нагадаємо, що у квітні Франківський районний суд Львова визнав винною львівʼянку у дрібному хуліганстві, а саме через секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого.

Зазначимо, що заняття сексом в громадському місці — це адміністративне правопорушення, яке кваліфікується за статтею 173 ("Дрібне хуліганство") КУпАП. За це передбачено штраф від 51 до 119 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Також ми раніше писали, що у Львові засудили чоловіка, який зґвалтував малолітнього хлопчика. Франківський районний суд Львова ухвалив рішення у справі про зґвалтування 18-річним чоловіком 11-річного хлопчика. Підтримавши позицію обвинувачення, суддя визнав обвинуваченого винним за ч. 4 ст. 152 КК України.