Несовершеннолетний парень заплатит штраф за секс с львовянкой на троллейбусной остановке

Остановка общественного транспорта во Львове. Фото: lviv.vgorode

Во Франковском районном суде Львова было рассмотрено дело юноши, который в феврале занимался сексом с 18-летней львовянкой на троллейбусной остановке. Несовершеннолетнего молодого человека оштрафовали на 51 грн.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Детали дела

В обнародованном постановлении суда говорится, что юноша, которого судили, — несовершеннолетний. Парень поздно вечером 25 февраля занимался сексом с 18-летней львовянкой на троллейбусной остановке по ул. Кульпарковская, 123.

"Будучи обнаженным ниже пояса, вступил в контакт (половое сношение) с гражданкой, чем нарушил общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности", - говорится в постановлении.

Юноша на заседание не пришел. Во время полового акта пара увидели полицейские, поэтому на заседании судья учел видеодоказательства, которые предоставили патрульные с места происшествия. Так, судья Франковского районного суда Юрий Ванивский оштрафовал молодого человека на 51 грн. Также он должен заплатить 537 грн. судебного сбора.

Напомним, что в апреле Франковский районный суд Львова признал виновной львовянку в мелком хулиганстве, а именно из-за секса на остановке общественного транспорта вечером 25 февраля.

Отметим, что занятие сексом в общественном месте - это административное правонарушение, квалифицируемое по статье 173 ("Мелкое хулиганство") КУоАП. За это предусмотрен штраф от 51 до 119 гривен или административный арест сроком до 15 суток.

Также мы ранее писали, что во Львове осудили мужчину, изнасиловавшего малолетнего мальчика . Франковский районный суд Львова принял решение по делу об изнасиловании 18-летним мужчиной 11-летнего мальчика. Поддержав позицию обвинения, судья признал обвиняемого виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины.