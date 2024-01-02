Офіцер ЗСУ зняв з обліку дев'ять чоловіків — як його покарав суд

Призовники на медкомісії. Ілюстративне фото: zoda.gov.ua

Бродівський райсуд Львівської області покарав командира військової частини, який зняв із військового обліку дев'ятьох чоловіків. Вердикт суду призначив йому штраф.

Про це йдеться у рішенні суду від 18.12.2023.

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Судовий вердикт. Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень

Як повідомляється, чоловіків зняли з обліку без висновків ВЛК, тобто безпідставно. Це надало їм можливість безперешкодно покинути Україну.

Судовий вердикт. Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд призначив військовому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Зазначимо, що за зняття з обліку без висновків ВЛК ухилянти зазвичай платять ділкам мінімум 6 тисяч доларів США.

Нагадаємо, що раніше Сихівський райсуд Львова виніс вердикт місцевій бізнесвумен Юлії Опришко, звинуваченій в шахрайстві. Їй висунули звинувачення в тому, що вона взяла 3 тисячі доларів за обіцянку зареєструвати людину як волонтера і включити її в систему "Шлях". Суд оштрафував шахрайку на суму 51 тисячу гривень.

Також не так давно Залізничний райсуд Львова виніс ухвалу у справі Андрія Луки, обвинуваченого в ненавмисному вбивстві на зупинці транспорту. Чоловіка засадили у в'язницю на чотири роки та змусили сплатити штраф у розмірі понад 500 тисяч гривень.