Офіцер ЗСУ зняв з обліку дев'ять чоловіків — як його покарав суд
Бродівський райсуд Львівської області покарав командира військової частини, який зняв із військового обліку дев'ятьох чоловіків. Вердикт суду призначив йому штраф.
Про це йдеться у рішенні суду від 18.12.2023.
Як суд покарав військового
Як повідомляється, чоловіків зняли з обліку без висновків ВЛК, тобто безпідставно. Це надало їм можливість безперешкодно покинути Україну.
Суд призначив військовому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Зазначимо, що за зняття з обліку без висновків ВЛК ухилянти зазвичай платять ділкам мінімум 6 тисяч доларів США.
Нагадаємо, що раніше Сихівський райсуд Львова виніс вердикт місцевій бізнесвумен Юлії Опришко, звинуваченій в шахрайстві. Їй висунули звинувачення в тому, що вона взяла 3 тисячі доларів за обіцянку зареєструвати людину як волонтера і включити її в систему "Шлях". Суд оштрафував шахрайку на суму 51 тисячу гривень.
Також не так давно Залізничний райсуд Львова виніс ухвалу у справі Андрія Луки, обвинуваченого в ненавмисному вбивстві на зупинці транспорту. Чоловіка засадили у в'язницю на чотири роки та змусили сплатити штраф у розмірі понад 500 тисяч гривень.
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