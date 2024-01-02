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Офицер ВСУ снял с учета девять мужчин — как его наказал суд

2 января 2024 21:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Офицер ВСУ снял с учета девять мужчин — как его наказал суд
Призывники на медкомиссии. Иллюстративное фото: zoda.gov.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бродовский райсуд Львовской области наказал командира воинской части, снявшего с военного учета девять мужчин. Вердикт суда назначил ему штраф.

Об этом говорится в решении суда от 18.12.2023.

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Офицер ВСУ снял с учета девять мужчин - как его наказал суд
Судебный вердикт. Источник: Единый государственный реестр судебных решений

Как сообщается, мужчин сняли с учета без выводов ВВК, то есть безосновательно. Это дало им возможность беспрепятственно покинуть Украину.

Офицер ВСУ снял с учета девять мужчин - как его наказал суд
Судебный вердикт. Источник: Единый государственный реестр судебных решений

Суд назначил военному штраф в размере 17 тысяч гривен. Отметим, что за снятие с учета без выводов ВВК уклонисты обычно платят дельцам минимум 6 тысяч долларов США.

Напомним, что ранее Сиховский райсуд Львова вынес вердикт местной бизнес-вумен Юлии Опришко, обвиненной в мошенничестве. Ей предъявили обвинение в том, что она взяла 3 тысячи долларов за обещание зарегистрировать человека как волонтера и включить его в систему "Шлях". Суд оштрафовал мошенницу на сумму 51 тысячу гривен.

Также недавно Железнодорожный райсуд Львова вынес решение по делу Андрея Луки, обвиняемого в непреднамеренном убийстве на остановке транспорта. Мужчину засадили в тюрьму на четыре года и заставили уплатить штраф в размере более 500 тысяч гривен.

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