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Офіцеру Самбірського ТЦК, який побив чоловіка, обрали запобіжний захід

22 вересня 2023 07:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Офіцеру Самбірського ТЦК, який побив чоловіка, обрали запобіжний захід
Співробітник Самбірського ТЦК та потерпілий. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Співробітнику Самбірського військкомату, якого підозрюють у катуванні та незаконному позбавленні волі людини, обрали запобіжний захід. Його посадили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Побиття у військкоматі

"У четвер, 21 вересня 2023 року, Личаківський районний суд міста Львова обрав для підозрюваного у катуванні та незаконному позбавленні волі людини офіцера першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", — йдеться у повідомленні.

Спецпрокурори будуть оскаржувати рішення суду.

Наразі судовий розгляд стосовно офіцера Самбірського ТЦК триває. 

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону додали, що в разі доведення вини підозрюваним у побитті чоловіка може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

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Допис Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Фото: скриншот

Нагадаємо, в мережі поширили відео, на якому військові в приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області б'ють чоловіка та погрожують йому зброєю. Розпочато розслідування інциденту.

Також ми писали, що співробітники ДБР затримали заступника керівника та водія одного з відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбірського району. Їх звинувачують у побитті та незаконному утриманні чоловіка у приміщенні військкомату.

Додамо, чоловік, якого побили у військкоматі на Львівщині, намагався нелегально потрапити до Польщі. Свій шлях незаконного перетину ухилянт знімав на телефон.

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