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Офицеру Самборского ТЦК, который избил мужчину, избрали меру пресечения

22 сентября 2023 07:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Офицеру Самборского ТЦК, который избил мужчину, избрали меру пресечения
Сотрудник Самборского ТЦК и потерпевший. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сотруднику Самборского военкомата, которого подозревают в пытках и незаконном лишении свободы человека, избрали меру пресечения. Его посадили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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"В четверг, 21 сентября 2023 года, Лычаковский районный суд города Львова избрал для подозреваемого в пытках и незаконном лишении свободы человека офицера первого отдела Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Спецпрокуроры будут обжаловать решение суда.

В настоящее время судебное разбирательство в отношении офицера Самборского ТЦК продолжается.

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона добавили, что в случае доказательства вины подозреваемым в избиении мужчины может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Пост Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Фото: скриншот

Напомним, в сети распространили видео, на котором военные в помещении Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области избивают мужчину и угрожают ему оружием. Начато расследование инцидента.

Также мы писали, что сотрудники ГБР задержали заместителя руководителя и водителя одного из отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки Самборского района. Их обвиняют в избиении и незаконном содержании мужчины в помещении военкомата. 

Добавим, мужчина, которого избили в военкомате во Львовской области, пытался нелегально попасть в Польшу. Свой путь незаконного пересечения уклонист снимал на телефон.

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