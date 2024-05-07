Оформив ухилянту фальшиву інвалідність — у Львові судили сімейного лікаря

Cімейний лікар Назар Дребіт. Фото: Zaxid.net

Шевченківський райсуд Львова присудив 85 тисяч гривень штрафу сімейному лікарю Назару Дребіту. Медика звинуватили в отриманні хабаря за оформлення фальшивої групи інвалідності ухилянту.

Про це інформує Zaxid.net з посиланням на вердикт суду від 3 травня 2024 року.

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Фальшива інвалідність ухилянту

За даними слідства, торік у грудні Дребіт домовився про оформлення групи інвалідності чоловіку призовного віку за хабар. Справи він вів із дружиною військовозобов’язаного.

Медик обіцяв вплинути на інших лікарів, щоб чоловіку дали виписку про його перебування на стаціонарному лікуванні, яка необхідна для проходження ВЛК та встановлення ознак для отримання інвалідності. Першу частину хабаря у розмірі 1000 доларів Назар Дребіт отримав торік у грудні 2023 року, другу частину — у січні 2024 року, після чого лікаря затримали.

На суді медик свою провину визнав, і попросив, аби його не позбавляли можливості працювати. Суддя Галина Білінська визнала Дребіта винним, і оштрафувала його на 85 тисяч гривень. Також суд задовольнив прохання медика, і не позбавив можливості працювати.

Нагадаємо, раніше у Львівській області судили працівника ТЦК СП, який керував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння, оштрафувавши його на 17 тисяч гривень з річною забороною на водіння транспортними засобами.

Також у Золочеві суд задовольнив позови трьох медсестер, яких у 2022 році безпідставно звільнили з військового шпиталя Нацгвардії, внаслідок чого жінок поновили на посадах та виплатили зарплати за час вимушеного прогулу загальною сумою у 1,1 млн грн.