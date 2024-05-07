Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Оформив ухилянту фальшиву інвалідність — у Львові судили сімейного лікаря arrow

Оформив ухилянту фальшиву інвалідність — у Львові судили сімейного лікаря

7 травня 2024 23:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Оформив ухилянту фальшиву інвалідність — у Львові судили сімейного лікаря
Cімейний лікар Назар Дребіт. Фото: Zaxid.net
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Шевченківський райсуд Львова присудив 85 тисяч гривень штрафу сімейному лікарю Назару Дребіту. Медика звинуватили в отриманні хабаря за оформлення фальшивої групи інвалідності ухилянту. 

Про це інформує Zaxid.net з посиланням на вердикт суду від 3 травня 2024 року. 

Читайте також:

Фальшива інвалідність ухилянту

За даними слідства, торік у грудні Дребіт домовився про оформлення групи інвалідності чоловіку призовного віку за хабар. Справи він вів із дружиною військовозобов’язаного.

Медик обіцяв вплинути на інших лікарів, щоб чоловіку дали виписку про його перебування на стаціонарному лікуванні, яка необхідна для проходження ВЛК та встановлення ознак для отримання  інвалідності. Першу частину хабаря у розмірі 1000 доларів Назар Дребіт отримав торік у грудні 2023 року, другу частину — у січні 2024 року, після чого лікаря затримали.

На суді медик свою провину визнав, і попросив, аби його не позбавляли можливості працювати. Суддя Галина Білінська визнала Дребіта винним, і оштрафувала його на 85 тисяч гривень. Також суд задовольнив прохання медика, і не позбавив можливості працювати. 

Нагадаємо, раніше у Львівській області судили працівника ТЦК СП, який керував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння, оштрафувавши його на 17 тисяч гривень з річною забороною на водіння транспортними засобами.

Також у Золочеві суд задовольнив позови трьох медсестер, яких у 2022 році безпідставно звільнили з військового шпиталя Нацгвардії, внаслідок чого жінок поновили на посадах та виплатили зарплати за час вимушеного прогулу загальною сумою у 1,1 млн грн.

суд
хабар
Львів
Україна
Кримінал
лікарі
сімений лікар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку