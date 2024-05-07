Оформил уклонисту фальшивую инвалидность — во Львове судили семейного врача

Семейный врач Назар Дребит. Фото: Zaxid.net

Шевченковский райсуд Львова присудил 85 тысяч гривен штрафа семейному врачу Назару Дребиту. Медика обвинили в получении взятки за оформление фальшивой группы инвалидности уклоняющегося.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на вердикт суда от 3 мая 2024 года.

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По данным следствия, в декабре прошлого года Дребит договорился об оформлении группы инвалидности мужчине призывного возраста за взятку. Дела он вел с супругой военнообязанного.

Медик обещал повлиять на других врачей, чтобы мужчине дали выписку о его пребывании на стационарном лечении, которая необходима для прохождения ВЛК и установления признаков получения инвалидности. Первую часть взятки в размере 1000 долларов Назар Дребит получил в декабре 2023 года, вторую часть — в январе 2024 года, после чего врача задержали.

На суде медик свою вину признал и попросил, чтобы его не лишали возможности работать. Судья Галина Билинская признала Дребита виновным, и оштрафовала его на 85 тысяч гривен. Также суд удовлетворил просьбу медика, и не лишил возможности работать.

Напомним, ранее во Львовской области судили работника ТЦК СП, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения, оштрафовав его на 17 тысяч гривен с годовым запретом на вождение транспортными средствами.

Также в Золочеве суд удовлетворил иски трех медсестер, которых в 2022 году безосновательно уволили из военного госпиталя Нацгвардии, в результате чего женщин восстановили на должностях, и выплатили зарплаты за время вынужденного прогула общей суммой в 1,1 млн грн.