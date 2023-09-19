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Патрульні показали перші хвилини після удару РФ по Львову

19 вересня 2023 18:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Патрульні показали перші хвилини після удару РФ по Львову
Пожежа у Львові після атаки "шахедів" у ніч проти 19 вересня. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під час ранкового удару росіян по Львову патрульні 2-го батальйону одразу вирушили на місце вибуху, де під завалами опинилися люди. Патрульні були обмежені в часі, оскільки існував ризик ще одного удару.

Відео унікальних кадрів з бодікамер поліцейських оприлюднила Патрульна поліція Львівської області.

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Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка негайно приєдналися до небайдужих громадян і почали відкидати уламки бетону та інших конструкцій, під якими були жінка та чоловік.

Невдовзі постраждалих витягнули з-під завалів. 26-річного чоловіка шпиталізували. 29-річна потерпіла попередньо відмовилася від шпиталізації.

Поліція також повідомила, що також є один загиблий і ще один чоловік травмований.

На місці події працювали усі необхідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілів.

Раніше ми повідомляли, що на світанку 19 вересня окупанти обстріляли Львів. Внаслідок удару по промисловому складу виникла пожежа. Є загиблі та поранені.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня у західних областях почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу БпЛА. 

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