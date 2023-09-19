Патрульные показали первые минуты после удара РФ по Львову

Пожар во Львове после атаки "шахедов" в ночь на 19 сентября. Фото: ГСЧС

Во время утреннего удара россиян по Львову патрульные 2-го батальона отправились на место взрыва, где под завалами оказались люди. Патрульные были ограничены по времени, поскольку существовал риск еще одного удара.

Видео уникальных кадров из бодикамер полицейских обнародовала Патрульная полиция Львовской области.

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Патрульные начали разбирать завалы

Командир роты Александр Куксин и его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалко немедленно присоединились к неравнодушным гражданам и начали разбирать обломки бетона и других конструкций, под которыми были женщина и мужчина.

Вскоре пострадавшие были извлечены из-под завалов. 26-летнего мужчину госпитализировали. 29-летняя потерпевшая предварительно отказалась от госпитализации.

Полиция также сообщила, что есть один погибший и еще один человек травмирован.

На месте происшествия работали все необходимые службы, ликвидировавшие последствия обстрелов.

Ранее мы сообщали, что на рассвете 19 сентября оккупанты обстреляли Львов. В результате удара по промышленному составу возник пожар. Есть погибшие и раненые.

Напомним, в ночь на 19 сентября в западных областях начала распространяться воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе БпЛА.