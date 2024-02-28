Пацієнти львівського реабілітаційного центру зіграли в теніс з всесвітньовідомими тенісистами

Пацієнти львівського реабілітаційного центру UNBROKEN та тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський. Фото: t.me/andriysadovyi

Пацієнти львівського реабілітаційного центру UNBROKEN зіграли в теніс з всесвітньовідомими тенісистами. Йдеться про Еліну Світоліну та Сергія Стаховського.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у середу, 28 лютого.

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Садовий наголосив, що здійснилася маленька мрія великих людей.

Пацієнт центру UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadovyi

"Незламні пацієнти центру #UNBROKEN зіграли в теніс зі всесвітньовідомими тенісистами — Еліною Світоліною та Сергієм Стаховським", — розповів він.

Пацієнт центру UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadovyi

Еліна Світоліна та пацієнт центру UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadovyi

Еліна Світоліна, Сергій Стаховський та пацієнт центру UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadovyi

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, хірурги з України та Франції прооперують пацієнтів, які отримали мінно-вибухові травми внаслідок війни в Україні. Лікування для пацієнтів безплатне, їм оплачують також проживання та харчування.

Також нещодавно львівські лікарі "Охматдиту" провели дитині унікальну операцію зі зменшення язика. Він був у п'ять разів довший від нормального через рідкісний синдром. В Україні лише дві такі дитини.