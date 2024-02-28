Пацієнти львівського реабілітаційного центру зіграли в теніс з всесвітньовідомими тенісистами
Пацієнти львівського реабілітаційного центру UNBROKEN зіграли в теніс з всесвітньовідомими тенісистами. Йдеться про Еліну Світоліну та Сергія Стаховського.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у середу, 28 лютого.
Теніс зі Світоліною та Стаховським
Садовий наголосив, що здійснилася маленька мрія великих людей.
"Незламні пацієнти центру #UNBROKEN зіграли в теніс зі всесвітньовідомими тенісистами — Еліною Світоліною та Сергієм Стаховським", — розповів він.
Нагадаємо, хірурги з України та Франції прооперують пацієнтів, які отримали мінно-вибухові травми внаслідок війни в Україні. Лікування для пацієнтів безплатне, їм оплачують також проживання та харчування.
Також нещодавно львівські лікарі "Охматдиту" провели дитині унікальну операцію зі зменшення язика. Він був у п'ять разів довший від нормального через рідкісний синдром. В Україні лише дві такі дитини.
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