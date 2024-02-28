Пациенты львовского реабилитационного центра сыграли в теннис со всемирно известными теннисистами
Пациенты львовского реабилитационного центра UNBROKEN сыграли в теннис со всемирно известными теннисистами. Речь идет об Элине Свитолиной и Сергее Стаховском.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в среду, 28 февраля.
Теннис со Свитолиной и Стаховским
Садовый подчеркнул, что сбылась маленькая мечта великих людей.
"Несокрушимые пациенты центра #UNBROKEN сыграли в теннис со всемирно известными теннисистами — Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским", — рассказал он.
Напомним, хирурги из Украины и Франции прооперируют пациентов, получивших минно-взрывные травмы в результате войны в Украине. Лечение для пациентов бесплатное, им оплачивают также проживание и питание.
Также недавно львовские врачи "Охматдета" провели ребенку уникальную операцию по уменьшению языка. Он был в пять раз длиннее нормального из-за редкого синдрома. В Украине только два таких ребенка.
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