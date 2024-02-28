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Пациенты львовского реабилитационного центра сыграли в теннис со всемирно известными теннисистами

28 февраля 2024 17:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пациенты львовского реабилитационного центра сыграли в теннис со всемирно известными теннисистами
Пациенты львовского реабилитационного центра UNBROKEN и теннисисты Элина Свитолина и Сергей Стаховский. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пациенты львовского реабилитационного центра UNBROKEN сыграли в теннис со всемирно известными теннисистами. Речь идет об Элине Свитолиной и Сергее Стаховском.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в среду, 28 февраля.

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Садовый подчеркнул, что сбылась маленькая мечта великих людей.

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Пациент UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadové

"Несокрушимые пациенты центра #UNBROKEN сыграли в теннис со всемирно известными теннисистами — Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским", — рассказал он.

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Пациент UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadové
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Элина Свитолина и пациент центра UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadové
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Элина Свитолина, Сергей Стаховский и пациент центра UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadové
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Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, хирурги из Украины и Франции прооперируют пациентов, получивших минно-взрывные травмы в результате войны в Украине. Лечение для пациентов бесплатное, им оплачивают также проживание и питание.

Также недавно львовские врачи "Охматдета" провели ребенку уникальную операцию по уменьшению языка. Он был в пять раз длиннее нормального из-за редкого синдрома. В Украине только два таких ребенка.

Львов
Элина Свитолина
Андрей Садовый
Теннис
Сергей Стаховский
реабилитация

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