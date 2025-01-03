Суд В'ячеслава Зінченка за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон

В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові в п'ятницю, 3 січня, розпочалося судове засідання у справі щодо вбивства Ірини Фаріон. У ньому підозрюють В'ячеслава Зінченка, який висловився щодо судового процесу.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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В'ячеслав Зінченко заявив, що адвокату доньки Ірини Фаріон вдалося переконати суддю та слідство перекваліфікувати кримінальну справу, а не з'ясувати об'єктивні обставини злочину.

"Свою провину я заперечую. Що зі мною відбувалося? Я шість разів заявляв про голодування, але це було суто формально, тому що я не голодував. Найголовніше — хочу всіх привітати з новорічними святами", — сказав Зінченко журналістам.

Матір В'ячеслава Зінченка встигла поговорити з ним перед початком судового процесу, проте суть розмови журналістам невідома.

Нагадаємо, у Львові у п'ятницю, 3 січня, затримали початок судового засідання у справі Ірини Фаріон через повідомлення про замінування будівлі суду.

Нещодавно В'ячеславу Зінченку перекваліфікували злочин, тож йому загрожує суворіше покарання у разі доведення провини. Слідчі встановили, що 19 липня цього року 18-річний обвинувачений з відстані близько двох метрів здійснив постріл в Ірину Фаріон. Нападник використав пістолет, після чого покинув місце злочину. Правоохоронці також з'ясували, що обвинувачений ще у 2022 році приєднався до групи в одному з месенджерів, яка популяризувала культ насильства, жорстокості, а також розпалювала расову, національну та релігійну ненависть і дискримінацію.

Адвокат обвинуваченого наполягав, що В'ячеслав Зінченко не винен у вбивстві, мовляв він опинився "не в тому місці і не в той час".