Суд В'ячеслава Зінченка за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон

Підозрюваний у вбивстві Фаріон висловився про судовий процес
У Львові в п'ятницю, 3 січня, розпочалося судове засідання у справі щодо вбивства Ірини Фаріон. У ньому підозрюють В'ячеслава Зінченка, який висловився щодо судового процесу.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Суд над В'ячеславом Зінченком
В'ячеслав Зінченко заявив, що адвокату доньки Ірини Фаріон вдалося переконати суддю та слідство перекваліфікувати кримінальну справу, а не з'ясувати об'єктивні обставини злочину.
"Свою провину я заперечую. Що зі мною відбувалося? Я шість разів заявляв про голодування, але це було суто формально, тому що я не голодував. Найголовніше — хочу всіх привітати з новорічними святами", — сказав Зінченко журналістам.
Матір В'ячеслава Зінченка встигла поговорити з ним перед початком судового процесу, проте суть розмови журналістам невідома.
Нагадаємо, у Львові у п'ятницю, 3 січня, затримали початок судового засідання у справі Ірини Фаріон через повідомлення про замінування будівлі суду.
Нещодавно В'ячеславу Зінченку перекваліфікували злочин, тож йому загрожує суворіше покарання у разі доведення провини. Слідчі встановили, що 19 липня цього року 18-річний обвинувачений з відстані близько двох метрів здійснив постріл в Ірину Фаріон. Нападник використав пістолет, після чого покинув місце злочину. Правоохоронці також з'ясували, що обвинувачений ще у 2022 році приєднався до групи в одному з месенджерів, яка популяризувала культ насильства, жорстокості, а також розпалювала расову, національну та релігійну ненависть і дискримінацію.
Адвокат обвинуваченого наполягав, що В'ячеслав Зінченко не винен у вбивстві, мовляв він опинився "не в тому місці і не в той час".
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