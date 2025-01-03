Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Подозреваемый в убийстве Фарион высказался о судебном процессе arrow

Подозреваемый в убийстве Фарион высказался о судебном процессе

3 января 2025 12:20
Анастасия Постоенко - Редактор
Суд Вячеслава Зинченко по подозрению в убийстве Ирины Фарион
Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Анастасия Постоенко - Редактор

Во Львове в пятницу, 3 января, началось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. В нем подозревают Вячеслава Зинченко, который высказался относительно судебного процесса.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Суд над Вячеславом Зинченко

Вячеслав Зинченко заявил, что адвокату дочери Ирины Фарион удалось убедить судью и следствие переквалифицировать уголовное дело, а не выяснить объективные обстоятельства преступления.

"Свою вину я отрицаю. Что со мной происходило? Я шесть раз заявлял о голодовке, но это было чисто формально, потому что я не голодал. Самое главное — хочу всех поздравить с новогодними праздниками", — сказал Зинченко журналистам.

Мать Вячеслава Зинченко успела поговорить с ним перед началом судебного процесса, однако суть разговора журналистам неизвестна.

Напомним, во Львове в пятницу, 3 января, задержали начало судебного заседания по делу Ирины Фарион из-за сообщения о минировании здания суда.

Недавно Вячеславу Зинченко переквалифицировали преступление, поэтому ему грозит более суровое наказание в случае доказательства вины. Следователи установили, что 19 июля этого года 18-летний обвиняемый с расстояния около двух метров произвел выстрел в Ирину Фарион. Нападавший использовал пистолет, после чего покинул место преступления. Правоохранители также выяснили, что обвиняемый еще в 2022 году присоединился к группе в одном из мессенджеров, которая популяризировала культ насилия, жестокости, а также разжигала расовую, национальную и религиозную ненависть и дискриминацию.

Адвокат обвиняемого настаивал, что Вячеслав Зинченко не виноват в убийстве, мол он оказался "не в том месте и не в то время".

суд убийство Ирина Фарион судебные решения Вячеслав Зинченко

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:40 Фицо угрожает сократить помощь украинцам в Словакии

12:38 Промоутер Фьюри протестует против оценок судей в реванше с Усиком

12:33 Украинцы будут больше платить за связь — что изменилось в январе

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

12:29 Задача ценой смерти — ССО показали дневник солдата КНДР

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:29 Отпраздновали — семейное застолье на Одесчине обернулось резней

12:20 Подозреваемый в убийстве Фарион высказался о судебном процессе

12:18 Прописка в наследственных делах — что стоит знать украинцам

11:59 Хотел свергнуть власть — на Николаевщине задержали агитатора

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

12:40 Фицо угрожает сократить помощь украинцам в Словакии

12:38 Промоутер Фьюри протестует против оценок судей в реванше с Усиком

12:33 Украинцы будут больше платить за связь — что изменилось в январе

12:29 Задача ценой смерти — ССО показали дневник солдата КНДР

12:29 Отпраздновали — семейное застолье на Одесчине обернулось резней

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:20 Подозреваемый в убийстве Фарион высказался о судебном процессе

12:18 Прописка в наследственных делах — что стоит знать украинцам

11:59 Хотел свергнуть власть — на Николаевщине задержали агитатора

11:49 СМИ назвали дату следующего заседания "Рамштайн"

11:47 Львовянин украл самокат Bolt — как его наказал суд

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года