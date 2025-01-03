Суд Вячеслава Зинченко по подозрению в убийстве Ирины Фарион

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в пятницу, 3 января, началось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. В нем подозревают Вячеслава Зинченко, который высказался относительно судебного процесса.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Вячеслав Зинченко заявил, что адвокату дочери Ирины Фарион удалось убедить судью и следствие переквалифицировать уголовное дело, а не выяснить объективные обстоятельства преступления.

"Свою вину я отрицаю. Что со мной происходило? Я шесть раз заявлял о голодовке, но это было чисто формально, потому что я не голодал. Самое главное — хочу всех поздравить с новогодними праздниками", — сказал Зинченко журналистам.

Мать Вячеслава Зинченко успела поговорить с ним перед началом судебного процесса, однако суть разговора журналистам неизвестна.

Напомним, во Львове в пятницу, 3 января, задержали начало судебного заседания по делу Ирины Фарион из-за сообщения о минировании здания суда.

Недавно Вячеславу Зинченко переквалифицировали преступление, поэтому ему грозит более суровое наказание в случае доказательства вины. Следователи установили, что 19 июля этого года 18-летний обвиняемый с расстояния около двух метров произвел выстрел в Ирину Фарион. Нападавший использовал пистолет, после чего покинул место преступления. Правоохранители также выяснили, что обвиняемый еще в 2022 году присоединился к группе в одном из мессенджеров, которая популяризировала культ насилия, жестокости, а также разжигала расовую, национальную и религиозную ненависть и дискриминацию.

Адвокат обвиняемого настаивал, что Вячеслав Зинченко не виноват в убийстве, мол он оказался "не в том месте и не в то время".