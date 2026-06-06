Прогноз погоди у Львові та області на завтра 7 червня

Туман. Фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 7 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман. Водночас температура повітря буде високою.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові та області 7 червня

Синоптики зазначають, що істотних опадів не передбачається. Вночі та зранку очікується слабкий туман.

Вітер північно-західний зі швидкістю 3-8 метри на секунду.

Погода в Україні 7 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

Читайте також:

по області вночі +9...+14 °C , вдень +20...+25 °C ;

, вдень ; у Львові вночі +11...+13 °C, вдень +22...+24 °C.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 4 червня, у День вшанування пам’яті дітей, які загинули через збройну агресію Росії проти України, у Львові відбулася акція скорботи. На площі Ангелів біля Гарнізонного храму зібралися сотні містян, щоб спільно помолитися за загиблих дітей і підтримати родини, які втратили найрідніших.

А 31 травня у Львові відзначили 132-ту річницю появи електричного трамвая. З цієї нагоди в місті відбулися виставка ретротранспорту, тематичні екскурсії, майстер-класи та запуск спеціальних маршрутів історичних трамваїв.

Крім того, нещодавно у Львові відбулися всеукраїнські змагання UNBROKEN GAMES 2026, участь в яких взяли 570 військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю, які зазнали поранень або травм унаслідок війни.