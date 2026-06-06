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Главная Львов Ухудшение видимости и жара: прогноз погоды во Львове на завтра

Ухудшение видимости и жара: прогноз погоды во Львове на завтра

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 19:53
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 7 июня
Туман. Фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 7 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане. В то же время температура воздуха будет высокой.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове и области 7 июня

Синоптики отмечают, что существенных осадков не предвидится. Ночью и утром ожидается слабый туман.

Ветер северо-западный со скоростью 3-8 метра в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 7 червня
Погода в Украине 7 июня. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

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  • по области ночью +9...+14 °C, днем +20...+25 °C;
  • во Львове ночью +11...+13 °C, днем +22...+24 °C.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 4 июня, в День памяти детей, погибших из-за вооруженной агрессии России против Украины, во Львове состоялась акция скорби. На площади Ангелов возле Гарнизонного храма собрались сотни горожан, чтобы совместно помолиться за погибших детей и поддержать семьи, которые потеряли родных.

А 31 мая во Львове отметили 132-ю годовщину появления электрического трамвая. По этому случаю в городе состоялись выставка ретротранспорта, тематические экскурсии, мастер-классы и запуск специальных маршрутов исторических трамваев.

Кроме того, недавно во Львове состоялись всеукраинские соревнования UNBROKEN GAMES 2026, участие в которых приняли 570 военнослужащих, ветеранов и людей с инвалидностью, которые получили ранения или травмы в результате войны.

погода Львов Львовская область
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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