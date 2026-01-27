Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Похорон Ореста Саламахи — нардеп висловився про колегу

Похорон Ореста Саламахи — нардеп висловився про колегу

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 18:38
Орест Саламаха — що кажуть нардепи про колегу
Похорон нардепа Ореста Саламахи. Фото: Новини.LIVE

У Сокільниких Львівської області 27 січня попрощалися з народним депутатом Орестом Саламахою, який загинув в дорожньо-транспортній пригоді. Його колеги говорять про нього, як про добру та спокійну людину.

Про це заявив нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк в коментарі для Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Прощання з Орестом Саламахою

Цимбалюк розповів, що Саламаха був молодим та активним депутатом від "Слуги народу". Він працював в бюджетному комітеті та переживав за людей, свій округ та усю Львівщину. 

"Він був непублічним, але тихо і мовчки робив свою справу. Багато допомагав на фронті, їздив та спілкувався з хлопцями. Дуже шкода та прикро, що так сталося. У нього залишилася молода дружина та троє діточок", — зазначив нардеп. 

Він наголосив, що кожен, хто причетний до його справи, має продовжити те, що розпочинав Орест Саламаха. 

Нагадаємо, 25 січня Орест Саламаха загинув через ДТП біля Львова. Внаслідок отриманих пошкоджень нардепа забрали до лікарні, де він невдовзі помер. 

За даними ДБР, політик їхав на квадроциклі і виїхав на зустрічну смугу. Там відбулося пряме зіткнення з маршрутним автобусом. 

ДТП смерть Львівська область похорон народні депутати
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації