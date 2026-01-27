Орест Саламаха — що кажуть нардепи про колегу

Похорон нардепа Ореста Саламахи. Фото: Новини.LIVE

У Сокільниких Львівської області 27 січня попрощалися з народним депутатом Орестом Саламахою, який загинув в дорожньо-транспортній пригоді. Його колеги говорять про нього, як про добру та спокійну людину.

Про це заявив нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк в коментарі для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Прощання з Орестом Саламахою

Цимбалюк розповів, що Саламаха був молодим та активним депутатом від "Слуги народу". Він працював в бюджетному комітеті та переживав за людей, свій округ та усю Львівщину.

"Він був непублічним, але тихо і мовчки робив свою справу. Багато допомагав на фронті, їздив та спілкувався з хлопцями. Дуже шкода та прикро, що так сталося. У нього залишилася молода дружина та троє діточок", — зазначив нардеп.

Він наголосив, що кожен, хто причетний до його справи, має продовжити те, що розпочинав Орест Саламаха.

Нагадаємо, 25 січня Орест Саламаха загинув через ДТП біля Львова. Внаслідок отриманих пошкоджень нардепа забрали до лікарні, де він невдовзі помер.

За даними ДБР, політик їхав на квадроциклі і виїхав на зустрічну смугу. Там відбулося пряме зіткнення з маршрутним автобусом.