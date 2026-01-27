Орест Саламаха — что говорят нардепы о коллеге

Похороны нардепа Ореста Саламахи. Фото: Новини.LIVE

В Сокольниких Львовской области 27 января попрощались с народным депутатом Орестом Саламахой, который погиб в дорожно-транспортном происшествии. Его коллеги говорят о нем, как о добром и спокойном человеке.

Об этом заявил нардеп от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк в комментарии для Новини.LIVE.

Прощание с Орестом Саламахой

Цимбалюк рассказал, что Саламаха был молодым и активным депутатом от "Слуги народа". Он работал в бюджетном комитете и переживал за людей, свой округ и всю Львовскую область.

"Он был непубличным, но тихо и молча делал свое дело. Много помогал на фронте, ездил и общался с ребятами. Очень жаль и обидно, что так произошло. У него осталась молодая жена и трое детей", — отметил нардеп.

Он отметил, что каждый, кто причастен к его делу, должен продолжить то, что начинал Орест Саламаха.

Напомним, 25 января Орест Саламаха погиб в ДТП возле Львова. В результате полученных повреждений нардепа забрали в больницу, где он вскоре умер.

По данным ГБР, политик ехал на квадроцикле и выехал на встречную полосу. Там произошло прямое столкновение с маршрутным автобусом.