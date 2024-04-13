Посадив за кермо дев'ятирічну доньку — поліція розшукала львівського блогера
Поліція розшукала мешканця Львова, який дозволив своїй дев’ятирічній дочці керувати автомобілем. Сам він сидів поруч на місці пасажира.
Про це заявив голова патрульної поліції Олексій Білошицький у п'ятницю, 12 квітня.
Батько дозволив донці керувати авто
Львів'янин опублікував у соціальних мережах відео, на якому його донька керує машиною. З відео видно, що автомобіль їхав вулицею Вернадського, від стадіону "Арена Львів" у напрямку вулиці Стрийської, біля автовокзалу. Після того, як відео набуло популярності, поліція розпочала пошуки чоловіка.
Порушником виявився 31-річний чоловік. На нього було складено два протоколи за порушення: один за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей, інший за передачу керування транспортним засобом особі, яка керування таким транспортним засобом.
"Відео розлетілось по різних пабліках. Автор думав, напевно, що то круто і прикольно "так жити". Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтили. Що було закономірно. Бо то було не круто, а фейспалм" — написав Білошицький.
Нагадаємо, що у Львові 20-річний чоловік намагався пограбувати водія маршрутки.
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