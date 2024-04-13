Посадив за кермо дев'ятирічну доньку — поліція розшукала львівського блогера

Дев'ятирічна дитина за кермом. Фото: скриншот

Поліція розшукала мешканця Львова, який дозволив своїй дев’ятирічній дочці керувати автомобілем. Сам він сидів поруч на місці пасажира.

Про це заявив голова патрульної поліції Олексій Білошицький у п'ятницю, 12 квітня.

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Львів'янин опублікував у соціальних мережах відео, на якому його донька керує машиною. З відео видно, що автомобіль їхав вулицею Вернадського, від стадіону "Арена Львів" у напрямку вулиці Стрийської, біля автовокзалу. Після того, як відео набуло популярності, поліція розпочала пошуки чоловіка.

Правопорушник. Фото: Олексій Білошицький

Порушником виявився 31-річний чоловік. На нього було складено два протоколи за порушення: один за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей, інший за передачу керування транспортним засобом особі, яка керування таким транспортним засобом.

Працівники поліції складають протокол. Фото: Олексій Білошицький

"Відео розлетілось по різних пабліках. Автор думав, напевно, що то круто і прикольно "так жити". Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтили. Що було закономірно. Бо то було не круто, а фейспалм" — написав Білошицький.

Допис Олексія Білошицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Львові 20-річний чоловік намагався пограбувати водія маршрутки.

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