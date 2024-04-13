Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Посадив за кермо дев'ятирічну доньку — поліція розшукала львівського блогера arrow

Посадив за кермо дев'ятирічну доньку — поліція розшукала львівського блогера

13 квітня 2024 00:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Посадив за кермо дев'ятирічну доньку — поліція розшукала львівського блогера
Дев'ятирічна дитина за кермом. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Поліція розшукала мешканця Львова, який дозволив своїй дев’ятирічній дочці керувати автомобілем. Сам він сидів поруч на місці пасажира.

Про це заявив голова патрульної поліції Олексій Білошицький у п'ятницю, 12 квітня.

Читайте також:

Батько дозволив донці керувати авто

Львів'янин опублікував у соціальних мережах відео, на якому його донька керує машиною. З відео видно, що автомобіль їхав вулицею Вернадського, від стадіону "Арена Львів" у напрямку вулиці Стрийської, біля автовокзалу. Після того, як відео набуло популярності, поліція розпочала пошуки чоловіка.

Правопорушник. Фото: Олексій Білошицький
Правопорушник. Фото: Олексій Білошицький

Порушником виявився 31-річний чоловік. На нього було складено два протоколи за порушення: один за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей, інший за передачу керування транспортним засобом особі, яка керування таким транспортним засобом.

Працівники поліції складають протокол. Фото: Олексій Білошицький
Працівники поліції складають протокол. Фото: Олексій Білошицький

"Відео розлетілось по різних пабліках. Автор думав, напевно, що то круто і прикольно "так жити". Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтили. Що було закономірно. Бо то було не круто, а фейспалм" — написав Білошицький.

Допис Олексія Білошицького. Фото: скриншот
Допис Олексія Білошицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Львові 20-річний чоловік намагався пограбувати водія маршрутки.

Раніше ми писали, що у Львові забудовник ошукав клієнтів на 23 мільйони гривень.

Львів
поліція
Львівська область
дитина
тато
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи