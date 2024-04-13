Посадил за руль девятилетнюю дочь — полиция разыскала львовского блогера
Полиция разыскала жителя Львова, разрешившего своей девятилетней дочери управлять автомобилем. Сам он сидел рядом на месте пассажира.
Об этом заявил глава патрульной полиции Алексей Белошицкий в пятницу, 12 апреля.
Отец разрешил дочери управлять автомобилем
Львовянин опубликовал в социальных сетях видео, на котором его дочь управляет машиной. Из видео видно, что автомобиль ехал по улице Вернадского, от стадиона "Арена Львов" в направлении улицы Стрыйской, возле автовокзала. После того как видео приобрело популярность, полиция начала поиски мужчины.
Нарушителем оказался 31-летний мужчина. На него было составлено два протокола за нарушение: один за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей, другой за передачу управления транспортным средством лицу, управляющему таким транспортным средством.
"Видео разлетелось по разным пабликам. Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтили. Что было закономерно. Потому что это было не круто, а фейспалм" — написал Белошицкий.
Напомним, что во Львове 20-летний мужчина пытался ограбить водителя маршрутки.
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