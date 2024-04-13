Посадил за руль девятилетнюю дочь — полиция разыскала львовского блогера

Девятилетний ребенок за рулем. Фото: скриншот

Полиция разыскала жителя Львова, разрешившего своей девятилетней дочери управлять автомобилем. Сам он сидел рядом на месте пассажира.

Об этом заявил глава патрульной полиции Алексей Белошицкий в пятницу, 12 апреля.

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Львовянин опубликовал в социальных сетях видео, на котором его дочь управляет машиной. Из видео видно, что автомобиль ехал по улице Вернадского, от стадиона "Арена Львов" в направлении улицы Стрыйской, возле автовокзала. После того как видео приобрело популярность, полиция начала поиски мужчины.

Правонарушитель. Фото: Алексей Белошицкий

Нарушителем оказался 31-летний мужчина. На него было составлено два протокола за нарушение: один за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей, другой за передачу управления транспортным средством лицу, управляющему таким транспортным средством.

Сотрудники полиции составляют протокол. Фото: Алексей Белошицкий

"Видео разлетелось по разным пабликам. Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтили. Что было закономерно. Потому что это было не круто, а фейспалм" — написал Белошицкий.

Пост Алексея Белошицкого. Фото: скриншот

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