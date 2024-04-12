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У Львові забудовник ошукав клієнтів на 23 мільйони гривень

12 квітня 2024 12:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові забудовник ошукав клієнтів на 23 мільйони гривень
Судове засідання. Ілюстративне фото: nikvesti
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові судитимуть директора будівельної компанії, який заволодів грошима клієнтів у сумі майже 23 мільйони гривень. При цьому забудовник не виконав своїх обов'язків перед клієнтами і будинок так і не побудував.

Про це повідомили у поліції Львівської області у п'ятницю, 12 квітня.

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Правоохоронці встановили, що у 2018-2022 роках директор будівельної компанії під приводом укладення договорів про купівлю-продаж майнових прав на квартири у багатоквартирному будинку, який мав бути збудований в одному з сіл колишнього Пустомитівського району Львівської області, заволодів грошовими коштами 38 громадян.

Не маючи необхідних документів для проведення будівельних робіт, керівник компанії укладав з клієнтами фіктивні договори купівлі-продажу майнових прав. При цьому він отримував від них кошти у вигляді передоплати за майбутні помешкання. Отримані гроші шахрай не перераховував на рахунок товариства, а витрачав їх на власний розсуд.

Будинок забудовник не побудував, а клієнти компанії зашились і без квартир, і без коштів. Загалом жертвою зловмисника стали 38 майбутніх власників помешкань. Чоловік ошукав їх на загальну суму майже 23 мільйони гривень.

Тепер на шахрая очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. За рішенням суду обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило на Львівщині організовану групу, яка обікрала чоловіків, що хотіли незаконно перетнути кордон. Суд обрав запобіжні заходи усім фігурантам — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також у Львові суд визнав винним та оштрафував посадовця державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ігоря-Мирослава Підганюка. Він, як відомо, самостійно призначив собі премій на майже 40,3 тисячі гривень.

Львів
поліція
Україна
шахрайство
будівництво

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