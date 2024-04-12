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Во Львове застройщик обманул клиентов на 23 миллиона гривен

12 апреля 2024 12:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове застройщик обманул клиентов на 23 миллиона гривен
Судебное заседание. Иллюстративное фото: nikvesti
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове будут судить директора строительной компании, завладевшего деньгами клиентов в сумме почти 23 миллиона гривен. При этом застройщик не выполнил свои обязанности перед клиентами и дом так и не построил.

Об этом сообщили в полиции Львовской области в пятницу, 12 апреля.

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Правоохранители установили, что в 2018-2022 годах директор строительной компании под предлогом заключения договоров о купле-продаже имущественных прав на квартиры в многоквартирном доме, который должен быть построен в одном из сел бывшего Пустомытовского района Львовской области, завладел денежными средствами 38 граждан.

Не располагая необходимыми документами для проведения строительных работ, руководитель компании заключал с клиентами фиктивные договоры купли-продажи имущественных прав. При этом он получал от них средства в виде предоплаты за будущие дома. Полученные деньги мошенник не перечислял на счет общества, а тратил их по собственному усмотрению.

Дом застройщик не построил, а клиенты компании зашились и без квартир и без средств. В общей сложности жертвой злоумышленника стали 38 будущих владельцев жилья. Мужчина обманул их на общую сумму почти 23 миллиона гривен.

Теперь мошенника ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. По решению суда обвиняемый находится под стражей.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило на Львовщине организованную группу, которая обворовала мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу. Суд избрал меры предосторожности всем фигурантам — содержанию под стражей с возможностью внесения залога.

Также во Львове суд признал виновным и оштрафовал должностного лица государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Игоря-Мирослава Подганюка. Он, как известно, самостоятельно назначил себе премии почти на 40,3 тысячи гривен.

Львов
полиция
Украина
мошенничество
строительство

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