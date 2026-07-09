Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов За нарушение комендантского часа не наказывают: во Львове отреагировали

За нарушение комендантского часа не наказывают: во Львове отреагировали

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 14:25
За нарушение комендантского часа до сих пор не предусмотрено наказание: Львовская областная государственная администрация
Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень. Фото: кадр с видео

В Украине до сих пор не введена административная ответственность за нарушение комендантского часа, несмотря на то что полномасштабная война длится уже четвертый год. Из-за этого у правоохранительных органов нет законодательного механизма для привлечения нарушителей к ответственности. Во Львовской областной военной администрации назвали такую ситуацию системной проблемой государственного уровня.

Об этом руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень заявил во время брифинга в Львовской ОВА, передает Новини.LIVE.

Грень объяснил, почему нарушители комендантского часа избегают ответственности

Комментируя события во Львове, Грень подчеркнул, что вопрос ответственности за нарушение комендантского часа не входит в полномочия местных властей. По его словам, соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховная Рада до сих пор не приняла.

"Разве для вас не является тайной, что у нас в 2026 году, на четвёртом году войны, нет ответственности за нарушение комендантского часа? Разве для вас не секрет, что закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части установления этой ответственности во втором чтении не проголосован?" — сказал Грень.

Он добавил, что отсутствие ответственности является следствием непоследовательной государственной политики и нежелания принимать необходимые решения.

Читайте также:

"Это системная проблема непоследовательности и непонимания ситуации, в которой мы находимся. Нельзя принимать важные решения, исходя из электоральных интересов", — подчеркнул руководитель аппарата Львовской ОГА.

Как писали Новини.LIVE, Грень также призвал молодежь, участвовавшую в инциденте с ТЦК, подписать контракт. Он считает, что таким молодым людям "не хватает драйва в жизни".

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове произошел инцидент, в ходе которого во время мероприятий по оповещению толпа повредила и опрокинула служебный автомобиль сотрудников ТЦК и СП. До этого военнослужащие совместно с полицейскими проверяли документы военного учета, в ходе чего обнаружили мужчину, находившегося в розыске за нарушение правил военного учета, и доставили его в территориальный центр комплектования. Во Львовской областной военной администрации подчеркнули, что правоохранительные органы должны установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям каждого из его участников.

Львов комендантский час наказание
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации