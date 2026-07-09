За нарушение комендантского часа не наказывают: во Львове отреагировали

Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень. Фото: кадр с видео

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Украине до сих пор не введена административная ответственность за нарушение комендантского часа, несмотря на то что полномасштабная война длится уже четвертый год. Из-за этого у правоохранительных органов нет законодательного механизма для привлечения нарушителей к ответственности. Во Львовской областной военной администрации назвали такую ситуацию системной проблемой государственного уровня.

Об этом руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень заявил во время брифинга в Львовской ОВА, передает Новини.LIVE.

Грень объяснил, почему нарушители комендантского часа избегают ответственности

Комментируя события во Львове, Грень подчеркнул, что вопрос ответственности за нарушение комендантского часа не входит в полномочия местных властей. По его словам, соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховная Рада до сих пор не приняла.

"Разве для вас не является тайной, что у нас в 2026 году, на четвёртом году войны, нет ответственности за нарушение комендантского часа? Разве для вас не секрет, что закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части установления этой ответственности во втором чтении не проголосован?" — сказал Грень.

Он добавил, что отсутствие ответственности является следствием непоследовательной государственной политики и нежелания принимать необходимые решения.

"Это системная проблема непоследовательности и непонимания ситуации, в которой мы находимся. Нельзя принимать важные решения, исходя из электоральных интересов", — подчеркнул руководитель аппарата Львовской ОГА.

Как писали Новини.LIVE, Грень также призвал молодежь, участвовавшую в инциденте с ТЦК, подписать контракт. Он считает, что таким молодым людям "не хватает драйва в жизни".

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове произошел инцидент, в ходе которого во время мероприятий по оповещению толпа повредила и опрокинула служебный автомобиль сотрудников ТЦК и СП. До этого военнослужащие совместно с полицейскими проверяли документы военного учета, в ходе чего обнаружили мужчину, находившегося в розыске за нарушение правил военного учета, и доставили его в территориальный центр комплектования. Во Львовской областной военной администрации подчеркнули, что правоохранительные органы должны установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям каждого из его участников.