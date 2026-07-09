ОВА: нападавших на военнослужащих ТЦК во Львове опознали, нескольких задержали
9 июля 2026 21:52
срочная новость
Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий заявил, что участники нападения на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Сиховском районе города идентифицированы. Он подчеркнул, что несколько человек также были задержаны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Максима Козицкого.
Нападавшие на ТЦК идентифицированы
«Участники нападения на военнослужащих в Сихове идентифицированы. Несколько из них уже задержаны.
Благодарю правоохранителей за оперативную работу.
Расследование продолжается. Каждый, чьи действия выходили за рамки закона, получит надлежащую правовую оценку», — написал Козицкий в соцсетях.
Новость пополняется...
Читайте Новини.live!