ОВА: нападавших на военнослужащих ТЦК во Львове опознали, нескольких задержали

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Инна Буряк редактор ленты новостей

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий заявил, что участники нападения на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Сиховском районе города идентифицированы. Он подчеркнул, что несколько человек также были задержаны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Максима Козицкого.

Нападавшие на ТЦК идентифицированы

«Участники нападения на военнослужащих в Сихове идентифицированы. Несколько из них уже задержаны.

Благодарю правоохранителей за оперативную работу.

Расследование продолжается. Каждый, чьи действия выходили за рамки закона, получит надлежащую правовую оценку», — написал Козицкий в соцсетях.

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